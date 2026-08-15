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Jak osázet zahradu okrasnými travami: elegantní výsadba, která se mění během roku

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Jak osázet zahradu okrasnými travami, aby působila elegantně od jara do zimy? Ukážeme, jak kombinovat různé výšky trav, vytvořit přirozený rytmus výsadby a doplnit je …
Jak osázet zahradu okrasnými travami: elegantní výsadba, která se mění během roku

Jak osázet zahradu okrasnými travami: elegantní výsadba, která se mění během roku

Zdroj: Planeta zahrady
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Planeta zahrady

Web je určen všem, kdo mají rádi zahradničení, pěstování a pobyt v přírodě. Přináší praktické rady pro péči o okrasné i užitkové rostliny, tipy na sezónní práce, inspiraci pro zahradní design i návody, jak vytvořit příjemné prostředí kolem domu.Čtenáři zde najdou informace o pěstování květin,...

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