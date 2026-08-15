Jak osázet zahradu okrasnými travami: elegantní výsadba, která se mění během roku

Jak osázet zahradu okrasnými travami, aby působila elegantně od jara do zimy? Ukážeme, jak kombinovat různé výšky trav, vytvořit přirozený rytmus výsadby a doplnit je trvalkami. Proč vytvořit zahradu právě z okrasných trav
Představte si ten pohled na
zahradu, která se od jara do zimy doslova mění před očima. Jak se při každém závanu větru pohybují desítky jemných stébel, na kterých se ráno třpytí rosa a na podzim získají zlaté, bronzové a měděné odstíny. Zahrady založené na okrasných travách jsou oblíbeným prvkem současné zahradní architektury. Často se objevují u moderních rezidenčních domů, vil i rodinných domů. Jak si takovou zahradu plnou okrasných trav vytvořit na vlastní zahradě, aby nepůsobila jako náhodně vysázený záhon, ale jako promyšlené dílo?
Okrasné trávy do zahrady přinášejí jedinečné benefity: pohyb ve větru, čistou strukturu, hru s různými výškami, fascinující proměnu během roku a zajímavý vzhled i dlouho po odkvětu. Při správném výběru druhů podle stanoviště navíc nebývá jejich údržba náročná. Ale pozor, krása travin nespočívá v jednotlivém trsu, ale v jejich opakování a správném měřítku. Jak osázet zahradu plnou okrasných trav – Trávy + třapatky – Kontrast pevných květů a vzdušných stébel. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Jak má zahrada z okrasných trav působit?
Zahrada osázená okrasnými travinami může mít mnoho podob. Vždy záleží na vašem osobním stylu, architektuře domu i zahrady:
Moderní minimalistická zahrada
Čisté linie, geometrické uspořádání a kombinace s kamenem, štěrkem nebo betonem. Skvěle poslouží ozdobnice, jemné kostřavy nebo elegantní kavyl.
Přírodní travinová zahrada
Přírodní travinová zahrada, kde se okrasné trávy přirozeně prolínají s trvalkami, jako jsou třapatky, echinacey, rozchodníky a šalvěje.
Romantická zahrada
Měkčí kompozice postavená na jemných travách a trvalkách v jemných růžových či bílých tónech.
Jak osázet zahradu plnou okrasných trav – Trávy + rozchodníky – Skvělá volba pro okrasné trávy nenáročné na údržbu. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Trávy jako hlavní prvek místo živého plotu
se skvěle hodí pro optické oddělení záhonu od užitkové části nebo jako živá clona namísto klasického plotu. Vysoké okrasné trávy Čtěte také: Co vysadit už v srpnu, aby byla zahrada krásná příští rok: Tyto rostliny promění záhony i okolí domu Jak vybrat okrasné trávy podle výšky Nízké okrasné trávy
Ideální do přední části záhonu, na obruby a do štěrkových ploch (např. kostřava, ostřice, ovsíř).
Středně vysoké trávy
Perfektní jako středobod výsadby (např. dochan, bezkolenec).
Vysoké okrasné trávy
Slouží jako dominanta, solitéra nebo clona v zadní části (např. ozdobnice, třtina, proso prutnaté).
Výška Využití Příklady do 40 cm obruba, přední část záhonu kostřava, ostřice 40–100 cm
dochan, bezkolenec nad 100 cm dominanta, clona, zadní část ozdobnice, třtina Čtěte také: Trendy podzimní truhlíky 2026: 5 elegantních aranžmá, která letos uvidíte na nejkrásnějších terasách Jak osázet zahradu plnou okrasných trav – Trávy + šalvěje – Dlouho kvetoucí dvojice plná textury. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Jak rozmístit trávy, aby zahrada nepůsobila chaoticky
Okrasné trávy sázejte vždy ve skupinách, ne po jednom: Opakujte stejné druhy Kombinujte různé výšky Nechte mezi trsy prostor Vytvořte dominantní místo
Jedna travina je rostlina. Tři stejné traviny už jsou kompozice.
S čím kombinovat okrasné trávy Trávy + třapatky: Kontrast pevných květů a vzdušných stébel. Výborná kombinace pro přírodní záhon na slunném místě, kde třapatky dodají barvu a trávy pohyb. Trávy + rozchodníky: Skvělá volba pro okrasné trávy nenáročné na údržbu. Rozchodníky vytvoří nízké barevné patro pod vyššími travami a jejich květenství jsou krásná i na podzim. Trávy + šalvěje: Dlouho kvetoucí dvojice plná textury. Fialové květy šalvějí krásně vyniknou mezi zelenými nebo namodralými listy trav a celá výsadba působí lehce a elegantně. Trávy + levandule: Středomořský šmrnc na slunném stanovišti. Obě rostliny ocení slunce a propustnou půdu, takže vytvoří působivou kombinaci i tam, kde nechcete trávit mnoho času údržbou. Trávy + růže: Zjemnění bohatých květů jemnou strukturou stébel. Trávy mohou růžím vytvořit přirozené pozadí a zároveň zakrýt spodní, méně atraktivní část keřů.
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Trávy + cibuloviny: Jarní probuzení předtím, než trávy naplno vyrostou. Cibuloviny využijí prostor mezi ještě nízkými trsy a na jaře dodají záhonu první výrazné barvy. Čtěte také: Moderní předzahrádka: 6 jednoduchých nápadů jako od zahradního architekta + velká fotogalerie pro inspiraci! Jak osázet zahradu plnou okrasných trav – Trávy + levandule – Středomořský šmrnc na slunném stanovišti. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Jak vytvořit travinový záhon krok za krokem Vyberte vhodné stanoviště. Zakreslete tvar budoucího záhonu. Důkladně připravte a odplevelte půdu. Rozmístěte rostliny ještě v květináčích pro kontrolu kompozice. Vysaďte dominantní vysoké okrasné trávy. Doplňte nízké okrasné trávy a střední patro. Vsaďte kvetoucí trvalky. Vydatně zalijte a zamulčujte. Tip zahradních designérů: Při výsadbě dejte pozor, abyste traviny neusadili hlouběji, než rostly v původním kontejneru. Jak osázet zahradu plnou okrasných trav – Trávy + růže – Zjemnění bohatých květů jemnou strukturou stébel. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Kam zasadit okrasné trávy podle světla Okrasné trávy na slunce
Milují je zejména ozdobnice, dochany a kavyle, které vyžadují maximum světla.
Okrasné trávy do polostínu i stínu
Některé druhy ostřic a dalších travin si poradí i s polostínem či méně osluněnými místy.
Jaká půda je pro traviny nejlepší
Většina travin ocení dobře propustnou půdu, ale jejich nároky se liší podle druhu. Suchomilné druhy nechtějí dlouhodobě zamokřenou půdu, zatímco některé ostřice snesou vlhčí stanoviště. Při výběru proto vycházejte především z podmínek, které na zahradě skutečně máte.
Jak se o zahradu z okrasných trav starat
Zálivku vyžadují zejména mladé rostliny po výsadbě. S hnojením šetřete.
Důležitá rada: Mnoho trav nestříhejte na podzim! Suchá květenství a stébla poskytují zahradě nádhernou strukturu přes zimu. U mnoha okrasných trav se řez provádí až koncem zimy nebo brzy na jaře, před rašením nových výhonů. Konkrétní termín ale závisí na druhu. Čtěte také: Moderní zahrada bez trávníku: 6 nápadů, které vypadají jako z luxusního resortu Jak bude zahrada z okrasných trav vypadat během roku Jaro: Probouzení nových svěže zelených výhonů. Léto: Bujné zelené trsy a postupné metání květů. Podzim: Hra zlatých, měděných a bronzových odstínů. Zima: Magická zmrzlá stébla a architektura suchých květenství. 5 chyb, které mohou travinovou zahradu pokazit Příliš mnoho různých druhů na malém prostoru. Trávy vysázené příliš daleko od sebe. Absence výškového kontrastu. Špatný výběr podle světelných podmínek stanoviště. Příliš brzký podzimní sestřih. Jak vytvořit travinovou zahradu i na malé ploše
Ani malá zahrada nemusí přijít o efekt velkorysé travinové výsadby. Právě u menšího prostoru ale více záleží na tom, kolik druhů použijete a jak je v záhonu zopakujete. Místo desítek různých rostlin vytvořte jednoduchou kompozici, která bude mít jasný řád.
Držte se několika základních pravidel: Vyberte dva až tři hlavní druhy: Menší ploše prospívá jednoduchost. Jeden druh může tvořit základ výsadby, druhý přidat výšku a třetí jemnější strukturu. Rostliny opakujte: Stejné trávy vysaďte na více místech zahrady. Opakování vytvoří vizuální rytmus a prostor bude působit větší a sjednocenější. Pracujte s výškou: Nízké kostřavy a ostřice umístěte do popředí, středně vysoké trávy doprostřed a vyšší druhy používejte střídmě jako dominantní prvek. Vysoké trávy berte jako akcent: Na malé zahradě není potřeba vysadit celou řadu vysokých ozdobnic. Jeden výrazný trs může být mnohem působivější než několik různých dominant. Nechte rostlinám prostor: I když chcete zahradu rychle zaplnit, nepřehánějte počet rostlin. Trávy během sezony zesílí a příliš hustá výsadba může brzy působit přeplněně. Čtěte také: Tajemství krásné zahrady: 7 pravidel, díky kterým bude působit luxusně i s menším rozpočtem Často kladené dotazy – Jak osázet zahradu plnou okrasných trav? Jaké okrasné trávy jsou nejlepší do zahrady
Pro slunná stanoviště jsou oblíbené například ozdobnice, dochany, kostřavy nebo kavyl. Výběr vždy přizpůsobte půdě, světlu a prostoru.
Kdy je nejlepší sázet okrasné trávy?
Ideální je jaro, případně brzký podzim.
Jak daleko od sebe sázet okrasné trávy?
Podle konečného vzrůstu druhu, obvykle 40 až 100 cm.
Co vysadit mezi okrasné trávy?
Třapatky, rozchodníky, šalvěje či cibuloviny.
Jaké okrasné trávy vydrží zimu?
Většina běžných druhů jako ozdobnice, třtiny či kostřavy jsou plně mrazuvzdorné.
Kdy se okrasné trávy stříhají?
Většinou brzy na jaře před rašením nových výhonů.
Lze vytvořit celou zahradu pouze z trav?
Ano. Piet Oudolf proslavil přirozeně působící výsadby, ve kterých se okrasné trávy kombinují s trvalkami a důležitou roli hraje jejich struktura i vzhled mimo hlavní období kvetení.
Tip redakce PlanetaZahrady
Chcete, aby
působila jako z fotografií časopisů? Vyberte si tři hlavní traviny a ty v prostoru několikrát zopakujte. Mezi ně teprve vkládejte kvetoucí trvalky. Opakování vytvoří dokonalý vizuální rytmus. zahrada z okrasných trav Mohlo by se vám také líbit:
Autor:
Kristýna Franclová
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