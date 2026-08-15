Houbaři bloumají v lesích s prázdnými košíky. Zjistili jsme, kde přecijen rostou

Ranní rosa v podhůří a hustších lesích dává naději
Těžko říct, zda se dá při letošních tragických podmínkách vůbec mluvit o „houbařské sezóně“. Tam, kde nadšení sběrači obvykle nacházejí kapitální kousky, teď míjejí jen holou a vyprahlou zem. Nadměrně horké a suché léto nepřeje ani vyschlým přehradám, řekám a strádajícím rybám, usychajícím stromům a rostlinám, ba ani růstu hub.
Přesto mnozí z nás touží dodržet tradici, vyrazit do lesů a poškádlit štěstí v zoufalé naději, že přinesou domů alespoň pár kousků na dně košíku. Na všechny strany se tak obracejí s jednoduchou otázkou, která nemá snadnou odpověď – kam letos vyrazit za houbami? Kde je šance, že něco objevíme, největší?
Logicky musíme zapátrat ve vyšších polohách, jelikož nížiny nenabídnou v podstatě nic. Nezbývá než se s tím smířit a soustředit se na horské oblasti a hustší smíšené lesy, kde se alespoň během drobátko chladnějších rán drží rosa.
Hezká slupka může ukrývat ošklivé jádro
Během letošních letních měsíců hlásili úspěšní houbaři největší úlovky v oblastech Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého kraje, dále na Šumavě, ve Středočeském kraji a okolí Prahy. Samozřejmě ne všude je situace stejně příznivá, první zmíněná trojice krajů nabízí největší pravděpodobnost, že si z lesní procházky odnesete houby – a tím myslíme opravdu houby, nikoli synonymum pro „zhola nic“. Když půjdete do Jeseníků nebo podhůří Beskyd, budou vaše šance na objevení hřibů a křemenáčů relativně solidní.
Oblasti kolem Lipna nad Vltavou a Železné Rudy přejí podle dostupných informací i v průběhu tohoto léta jak hřibům, tak liškám a masákům. Naproti tomu u Prahy a obecně ve Středočeském kraji jsou už podmínky spíše rozkolísané. I když ale máte štěstí, co se objevování týče, nemusí to ještě znamenat, že jste narazili na zdravou a kvalitní žílu. Vzhledem k vysokým teplotám lze předpokládat, že na první pohled krásná houba bude uvnitř zcela červivá. Narazíte-li na plodnici, která je měkká asi jako houbička na nádobí, ani se nenamáhejte ji sbírat. Domů byste patrně přinesli už jen kašovitou hmotu.
Nechoďte naslepo, poraďte se s mapou
Místa na území České republiky, kde aktuálně rostou houby, můžete pravidelně sledovat s pomocí interaktivní mapy a informací od dalších uživatelů. Dozvíte se tak například, že právě v polovině srpna by měl být ve Středočeském kraji a na Kladensku hojný růst hřibů a dalších druhů. Mapu a komentáře najdete na stránkách houby.naturatlas.cz.
Případně se můžete podívat také na mapu pravděpodobnosti růstu hub a hodnocení aktuálních vláhových podmínek. Tuto chytrou mapu pravidelně obnovuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci s Českou mykologickou společností.
Zdroje článku: idnes.cz, houby.naturatlas.cz, nespechej.cz
Autor článku: Simona Michálková