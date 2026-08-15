Pád boháče Pastrňáka. Jeho plat se propadl až na 17. místo v pořadí NHL

Když český útočník 2. března 2023 podepsal s Bostonem osmiletý kontrakt za 90 milionů dolarů (v přepočtu přes 2,1 miliardy korun), šlo o rekordní smlouvu v historii Bruins. Jeho roční zátěž platového stropu 11,25 milionu dolarů tehdy ukusovala 13,47 % celého capového prostoru týmu. Dnes, o tři roky později, zabírá totéž číslo jen zhruba 11,8 %. A v žebříčku nejlépe placených hráčů ligy se Pastrňák propadl z absolutní špičky někam na 16. až 17. příčku. Nezměnil se jeho výkon. Změnil se trh.
Strop letí nahoru, Pastrňák stojí
Klíč k celému „pádu“ leží v jediném čísle: platovém stropu NHL. Ten se z 83,5 milionu dolarů v sezoně 2023–24 vyšplhal na 88 milionů o rok později a pro probíhající ročník 2025–26 činí 95,5 milionu. Liga a hráčská asociace už navíc oznámily stropy pro další dva roky: 104 a 113,5 milionu dolarů. Tempo růstu je bezprecedentní. A s vyšším stropem přicházejí vyšší smlouvy.
Pastrňákových 11,25 milionu je přitom fixních. Nerostou, neinflují, nepřizpůsobují se. V hotovosti sice pro sezonu 2025–26 pobírá 12,5 milionu (8,5 milionu základní plat plus 4 miliony podpisový bonus), ale capový zásah zůstává stále stejný. Každý nový megakontrakt ho v žebříčku odsouvá o příčku níž.
Kdo všechno Pastrňáka předběhl
Podle přehledu Front Office Sports z února 2026 stojí nad Pastrňákem v ročním capovém zatížení patnáct jmen. Výběr je pestrý:
- Kirill Kaprizov – 17 milionů dolarů
- Leon Draisaitl – 14 milionů
- Connor McDavid – 12,5 milionu
- Auston Matthews – 13,25 milionu
- Nathan MacKinnon – 12,6 milionu
- Igor Šesťorkin – 11,5 milionu (brankář)
- Martin Nečas – 11,5 milionu
Část těchto jmen podepsala později, v dražším trhu. Část hraje na jiné pozici. Část je jednoduše mladší a měla silnější vyjednávací páku. Žádné z těchto čísel automaticky neříká „lepší hráč než Pastrňák“. Říká jen: „podpis padl v jiné ekonomice.“ A po létě 2026 do žebříčku vstoupí i Connor Bedard, jehož pětileté prodloužení s Chicagem za 15 milionů ročně potvrzuje, kam se trh posunul.
Výhodná smlouva v nevýhodném týmu
Tady příběh nabírá ironický rozměr. Analytik The Athletic Dom Luszczyszyn ve svém modelu efektivity kontraktů za rok 2025 řadí Boston až na 25. místo z celé ligy. A výslovně poznamenává, že je „těžké dostat tým tak nízko, když má kontrakt tak dobrý, jako je Pastrňákův.“ Bruins si to ale dokázali pokazit jinde.
Problematické smlouvy Caseyho Mittelstadta, Andrewa Peeka, Joonase Korpisala, Eliase Lindholma, Tannera Jeannota či Nikity Zadorova spolykaly prostor, který Pastrňákova „stará cena“ uvolnila. Hvězda za výhodných podmínek je konkurenční výhoda, ale jen tehdy, když ušetřené peníze investujete chytře. Boston to zatím nedokázal. Ani červnový příchod JJ Peterky, 24letého křídla se 197 body ve 320 zápasech NHL, tuhle bilanci sám o sobě nemaže.
Co kdyby podepisoval dnes
Spekulace, ale opřená o tvrdá data: kdyby Pastrňák vstupoval na trh v létě 2026 s totožnou výkonností, jeho AAV by podle nás směřovalo výrazně nad 14 milionů dolarů. Bedard dostal 15 milionů po dvou sezonách v lize. Kaprizov 17 milionů. Pastrňák, třicetiletý elitní střelec s prokazatelnou historií, by se pohyboval někde mezi.
Jenže v roce 2023 chtěl jistotu a domov. Po podpisu řekl, že Boston je místo, kde chce být. Dostal maximální délku osm let, garantovanou výplatu přes dvě miliardy korun a v prvních sezonách plnou ochranu proti výměně. Nechal na stole část budoucího potenciálu? Zpětně ano. Udělal chybu? To je jiná otázka, a odpověď závisí na tom, kolik si ceníte stability.
Kdy se karty rozdají znovu
Pastrňákova smlouva běží do konce sezony 2030–31. Uprostřed kontraktu NHL standardně neumožňuje renegociaci, relevantní bude až budoucí prodloužení. Pokud cap do té doby skutečně doroste ke 113,5 milionu a výš, bude Pastrňák v posledních letech smlouvy jedním z nejlevnějších superstar v celé lize. A pak si řekne o novou cenu.
Pád boháče Pastrňáka není příběh o hráči, který ztratil hodnotu. Je to příběh o lize, která ji našla jinde, a rychleji, než kdokoli v březnu 2023 čekal.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Pavel Zdrálek