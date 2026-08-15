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Podvrh, či možná báječný historický vynález. Takto údajně v nevěstincích prostitutky měřily svým zákazníkům čas

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Různé dostupné zdroje často zmiňují pozoruhodný fenomén zvaný bordelové svíčky. Mohlo se jednat o skutečný vynález aplikovaný i v praxi, nebo je příběh o tomto poněkud netradičním měření času smyšlený?
Podvrh, či možná báječný historický vynález. Takto údajně v nevěstincích prostitutky měřily svým zákazníkům čas

Podvrh, či možná báječný historický vynález. Takto údajně v nevěstincích prostitutky měřily svým zákazníkům čas

Zdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
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