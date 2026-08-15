eDoklady končí, milion Čechů si bude muset stáhnout novou aplikaci. Stát ještě neví jakou, může za to Brusel

Digitální identifikační kartu v mobilu, kterou Česko spustilo v lednu 2024, Digitální a informační agentura (DIA) sama označuje za „důležitý mezikrok“. Mezikrok k čemu? K evropské peněžence digitální identity, pro kterou se používá zkratka EUDIW. Ta má eDoklady v budoucnu nahradit. Ne zítra, ne příští měsíc, ale nahradit. Přesné datum, kdy stát eDoklady vypne, veřejně oznámeno nebylo. Co ale oznámeno bylo: unijní nařízení, běžící tendr bez vítěze a milion uživatelů, kteří jednoho dne dostanou pokyn stáhnout si něco nového.
Co nařídil Brusel a proč to mění pravidla hry
Celý příběh začíná v Bruselu 20. května 2024. Toho dne vstoupilo v platnost nařízení EU 2024/1183, které členským státům ukládá jednu konkrétní povinnost: do konce roku 2026 nabídnout občanům, rezidentům i firmám alespoň jednu interoperabilní digitální peněženku. Společnou, přeshraničně použitelnou, postavenou na jednotných evropských specifikacích.
Česko tedy nemůže zůstat u svého národního řešení. eDoklady fungují jen na českém území, jen pro prezenční prokazování totožnosti a nesplňují evropské požadavky na online identifikaci ani přeshraniční použitelnost. Brusel neříká „zrušte, co máte“. Říká „dodejte něco, co funguje všude“. Jenže v praxi to znamená totéž: stávající česká aplikace nestačí.
Milion stažení, nula jistoty o budoucnosti
Číslo, které DIA zveřejnila 25. května 2026, zní přesně 1 000 088 stažení. Je to milník, který agentura oprávněně slaví. Důležitá poznámka ale zní: jde o počet stažení, nikoli o počet aktivních uživatelů v daný moment. Kolik lidí aplikaci skutečně pravidelně používá, DIA veřejně neuvádí.
Těchto zhruba milion lidí si jednoho dne bude muset stáhnout novou aplikaci. DIA mluví o „zcela nové klientské aplikaci“ a v tendru soutěží samostatnou klientskou část evropské peněženky, včetně nového onboardingu a offboardingu uživatelů. Z veřejných podkladů neplyne, že by šlo o prostou aktualizaci stávajících eDokladů. Plyne z nich oddělený produkt.
A co se stane s daty? eDoklady ukládají digitální stejnopis dokladu a volitelně historii použití šifrovaně přímo v telefonu. Po odinstalaci se tato data smažou. Automatickou migraci historie nebo nastavení do EUDIW stát veřejně nepopsal. S přenosem uživatelských dat zatím nelze počítat.
Tendr bez vítěze, volby za dva měsíce
DIA v dubnu 2026 uvedla, že klientskou část EUDIW zajistí koncesionář vybraný soutěžním dialogem. Přihlásili se čtyři uchazeči, vítěz měl být znám během léta. Jenže k 14. srpnu 2026 je zakázka v Národním elektronickém nástroji stále vedena jako „Neukončen“. Stát tedy ví, co chce: evropskou peněženku s osobním i online prokazováním identity, bezplatným elektronickým podpisem, potvrzením o občanském průkazu, řidičském oprávnění, věku a oprávnění k zastupování. Neví ale, kdo to postaví.
Mezitím se blíží komunální volby 9. a 10. října 2026. Při volbách v roce 2025 eDoklady zažily vážné technické problémy, systém nezvládl špičkovou zátěž při hromadné aktualizaci dokladů. DIA po nich aplikaci upravila, posílila infrastrukturu a 13. srpna 2026 spustila bezprecedentní veřejný zátěžový test. Výsledky mají být zveřejněny až po 17. srpnu. Veřejný důkaz, že aplikace volební nápor ustojí, tedy zatím chybí.
Jak to řeší jinde a proč nejde jen o Česko
Česko není jediné, které řeší přechod. Německo provozuje AusweisApp pro online identifikaci a paralelně staví vlastní EUDI-Wallet s plánovaným startem na začátku roku 2027. Rozdíl je v tom, že Německo nemusí svou stávající aplikaci nutně rušit, může ji provozovat vedle evropské peněženky. Unijní rámec požaduje dodat interoperabilní peněženku, ne plošně likvidovat národní řešení.
V českém případě ale DIA opakovaně používá formulaci „nahradí“. Ne „doplní“, ne „rozšíří“. Nahradí. To je podstatný rozdíl. Současně ale platí, že samotná evropská peněženka je podle unijního rámce dobrovolná a fyzické doklady zůstávají v platnosti. Nikdo vás nepřinutí digitální peněženku používat. Jen pokud budete chtít prokazovat totožnost digitálně, budete potřebovat nový nástroj.
Co dělat teď
Pokud eDoklady používáte, žádný povinný krok vás nečeká. Aplikace funguje, stačí ji před použitím otevřít s připojením k internetu, aby se doklad aktualizoval; po 48 hodinách bez aktualizace ověřovatel uvidí upozornění, že údaje jsou starší. Před říjnovými volbami DIA doporučuje aplikaci spustit a aktualizovat s předstihem.
Nejčasnější horizont, kdy by se měla nová evropská peněženka objevit, je přelom roku 2026 a 2027. První online využití DIA předpokládá na počátku roku 2027. Přesné datum zveřejnění ke stažení ale stát neuvedl, stejně jako neuvedl den, kdy eDoklady definitivně zhasnou.
DIA sama popisuje eDoklady jako mezikrok a ve výroční zprávě za rok 2025 uvádí, že zkušenosti a know-how z nich předává do připravované evropské peněženky. Nejde tedy o vyhozenou investici. Jde o přechodové řešení s omezenou životností, které svůj účel splnilo. Otázka zní, jestli stát zvládne přechod na nástupce stejně hladce, jako zvládl nástup originálu, a zatím mu k odpovědi chybí vítěz tendru, migrační plán i termín.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík