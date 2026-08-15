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Jeden souboj a čtrnáctiletý fotbalista si přetrhl kolenní vaz. Pomohla tkáňová banka

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Jeden souboj o míč změnil plány čtrnáctiletého fotbalisty ze Žďárska na celou sezonu. Při zápase si přetrhl křížový vaz. Při podobných operacích se nejčastěji využívá pacientova vlastní šlacha, tentokrát však pomohl šlachový transplantát od dárce z Národního centra tkání a buněk.
Čtrnáctiletý fotbalista si při zápase přetrhl kolenní vaz.

Čtrnáctiletý fotbalista si při zápase přetrhl kolenní vaz.

Zdroj: Jihlavská Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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