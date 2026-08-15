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Jablonec chystá rekonstrukci Kantorovy vily. Práce by mohly začít na podzim

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Ještě na podzim by Jablonec rád zahájil rekonstrukci Kantorovy vily. Hotovo by tak mohlo být na jaře roku 2028. Interiéry a zahrada by pak v novém byly až o rok později. Radnice nyní podruhé vyhlásila veřejnou zakázku na rekonstrukci jedné z nejvýznamnějších památek moderní architektury ve městě. Náklady radnice odhaduje na necelých 40 milionů korun bez DPH.
Návrh ateliéru Objektor architekti

Návrh ateliéru Objektor architekti

Zdroj: Liberecká Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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