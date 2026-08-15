Není to hračka na vyhození. Doplněk pro panenky z dětství prodáte za 3 000 Kč i ve špatném stavu

Mezi zaprášenými krabicemi se občas schovává opravdový poklad – starodávný dětský kočárek. V dobách první republiky i v poválečném období šlo o neobyčejně ceněnou věc. Holčičky se o své kočárky staraly s maximální péčí a mnohé z těchto hraček se v rodinách dědily z generace na generaci.
Pár tisíc za něco, co ještě před chvílí mířilo do popelnice
Jako skvělá ukázka toho, v jakých částkách se tyto historické hračky pohybují, slouží nedávný inzerát. Prodávající v něm nabízí starožitný dřevěný kočárek pro panenky značky Olympia za 3 500 Kč. S celkovou délkou 95 cm a výškou madla 68 cm jde o rozměrný a nepřehlédnutelný kousek. Přestože má drobnou vadu na kráse v podobě dírky v látkové boudičce, celkově je ve velmi pěkném a zachovalém stavu. Pokud podobný kočárek vlastníte, držíte v rukou žádaný sběratelský artefakt.
Poctivé truhlářství a nostalgie: Proč značka Olympia a dřevěné kočárky táhnou?
Dřevěné kočárky pro panenky z první poloviny 20. století představují nádhernou ukázku poctivého řemesla. Výrobci jako Olympia, Liberta nebo TD (Továrna dětských vozidel) dbali na detail stejně jako u kočárků pro opravdové děti. Konstrukce z tvrdého dřeva, ohýbané rukojeti, kovové podvozky na drátěných či plných kolečkách s gumovými obručemi a skládací látkové či proutěné boudičky tvořily neuvěřitelně elegantní celek.
Foto: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
Právě značkové kočárky značky Olympia patří mezi vyhledávané ikony. Hračky z tohoto období měly výbornou ergonomii i stabilitu. Dnes už tyto kousky neslouží primárně dětem na hraní, ale staly se prestižní interiérovou dekorací. Milovníci vintage stylu, sběratelé starých panenek (například porcelánových či celuloidových) i chalupáři je vyhledávají jako stylové stojany pro vystavení svých sbírek.
Jak poznat hodnotu starožitného kočárku a za kolik ho prodat?
Cena 3 500 Kč za větší dřevěný kočárek Olympia v zachovalém stavu je na dnešním trhu velmi reálná a odpovídá poptávce. Pokud doma podobný historický kočárek objevíte, podívejte se na klíčové detaily, které určují jeho prodejní hodnotu:
Původní dřevěná korba a podvozek: Nejvyšší hodnotu mají kousky, které nemají prasklé dřevo, červotočem prožrané části a jejichž kola se volně otáčejí. Stav boudičky a čalounění: Drobná dírka v boudičce (jako u inzerovaného kusu) je u téměř sto let staré látky běžnou a snadno opravitelnou vadou. Pokud je však látka zcela rozpadlá, cena klesá. Naopak s dochovanou původní nepoškozenou látkou a čalouněním se cena kočárku pohybuje v rozmezí 4 000 až 7 000 Kč. Velikost a kompletnost: Větší modely s délkou okolo 90–100 cm jsou ceněny více než drobné minikočárky. Důležitá je přítomnost původního madla, funkčního mechanismu sklápění boudičky a krycí dečky. Původní lak a patina: Sběratelé preferují původní lak s přirozenou patinou. Neodborné a necitlivé přetření moderní syntetickou barvou sráží hodnotu kočárku až o polovinu.
Zdroj: Průzkum nabídek na portálech Aukro, Barnebys, LiveAuctioneers, Burda Auction, Heritage Auctions, 1stDibs, Catawiki, Etsy, Bazoš a LCG Auctions a starožitnictví (USTAR, Taranis a Antik Praha)
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková