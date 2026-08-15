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Jihostroj zahájil přípravu na sezonu 2026/27. Jaký program tým čeká?

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Nový tým Jihostroje se v pondělí poprvé sešel a zahájil přípravu na sezonu. Hned první den čekalo hráče kondiční testování ve STACA a postupně dojde řada i na volejbal v hale. Hlavní trenér Zdeněk Šmejkal má zatím k dispozici osm hráčů základního kádru, další se připojí později.
Jihostroj zahájil přípravu na sezonu 2026/27. Jaký program tým čeká?

Jihostroj zahájil přípravu na sezonu 2026/27. Jaký program tým čeká?

Zdroj: Budějcká Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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