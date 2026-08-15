Jihostroj zahájil přípravu na sezonu 2026/27. Jaký program tým čeká?

Přes léto prošel kádr Jihostroje několika změnami. V týmu skončili Aleksandar Okolić, João Franck, Leandro Calvo, Samuli Kaislasalo a Michael Kovařík. Na hostování v rámci extraligy zamířili dva odchovanci – Matěj Emmer (Ústí nad Labem) a Vojtěch Pitner (Benátky nad Jizerou). Naopak tým posílili Marek Perry, Zach van Geel, Andrej Billich, Jakub Ihnát a Fabrizio Gironi. Z mládeže byl do A-týmu zařazen sedmnáctiletý Tomáš Skolka.
Trenérské dvojici Zdeněk Šmejkal – Zdeněk Sklenář chybí na startu týmové přípravy trojice reprezentantů: Luboš Bartůněk a Slováci Jakub Ihnát a Andrej Billich. Po operaci kolene se zatím v individuálním režimu připravuje Josef Leština. Jihostroj zároveň ještě řeší příchod nového libera.
První den absolvovali hráči kondiční testování v posilovně STACA a večer se celý tým sešel na první společné večeři v Restaurantu Honner.
„Hned na začátku jsme chtěli hráče otestovat, abychom věděli, v jakém stavu po létě přijeli a na čem je potřeba individuálně pracovat. Ve STACA máme pro tuhle část přípravy výborné podmínky a společně s kondičními trenéry můžeme zátěž nastavit každému hráči podle jeho potřeb,“ říká hlavní trenér Zdeněk Šmejkal.
Vedle posilovny STACA bude mužstvo díky spolupráci s Jihočeskou univerzitou využívat také atletický ovál Na Sádkách. Postupně se pak bude zvyšovat podíl volejbalových tréninků ve Sportovní hale, aby se hráči znovu dostali do kontaktu s míčem.
„Příprava je dlouhá, takže ji chceme také něčím zpestřit. V plánu máme tradiční výstup na Kleť, společný padel a je možné, že se dostaneme i na vodu. Důležité je, aby spolu nový tým trávil čas i mimo hřiště a postupně si sedal,“ doplňuje hlavní kouč.
Během přípravy budou mít fanoušci několik možností potkat se s týmem také mimo volejbalovou halu. 16. srpna dorazí Jihostroj na benefiční turnaj ADRA beach, který se koná na beachových kurtech u Sportovní haly. 1. září bude Jihostroj součástí tradiční akce Náměstí se hýbe na náměstí Přemysla Otakara II. 12. září se tým objeví na Dni otevřených dveří svého generálního partnera Jihostroje ve Velešíně a 19. září se počítá s účastí hráčů také na akci ČEZ fest.
V září začnou přibývat také zápasové prověrky. Jihostroj má zatím v plánu tři přípravné turnaje: 25. – 26. září v Příbrami, 2. – 4. října v Kladně a 9. – 10. října v Mnichově.
„Přípravné zápasy přijdou až ve chvíli, kdy už budeme mít něco odtrénováno a tým bude postupně kompletní. Turnaje nám potom ukážou, jak se nám daří přenášet věci z tréninku do hry. Celá příprava bude směřovat ke startu extraligy, který nás čeká 17. října doma proti Brnu,“ uzavírá Zdeněk Šmejkal.