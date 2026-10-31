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Pečené kuře z jednoho pekáče: Brambory, mrkev, česnek a smetana bez hromady nádobí

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Kuřecí z jednoho pekáče vařím přesně ve dnech, kdy nechci stát u sporáku a přesto chci normální teplé jídlo. Šup s masem, bramborami, mrkví a česnekem do pekáče, zalít smetanou a trouba odvede většinu práce. Za mě je to poctivé jídlo bez cirkusu kolem.
Fotografie k e kuřecímu z jednoho pekáče

Fotografie k e kuřecímu z jednoho pekáče

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Jeden pekáč, žádné přebíhání od plotny: Kuřecí z jednoho pekáče zasytí celou rodinu a ušetří hromadu nádobí
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 31.10.2026 05:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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