Pečené kuře z jednoho pekáče: Brambory, mrkev, česnek a smetana bez hromady nádobí

Kuře pečené v jednom pekáči je jídlo, ke kterému se vracím hlavně ve dnech, kdy se mi nechce stát dlouho u sporáku, ale zároveň nechci skončit u chleba se sýrem. Do pekáče přijde maso, brambory, mrkev, cibule, česnek a smetana. Pak už pracuje hlavně trouba. Žádná velká kuchařská disciplína, spíš poctivá domácí , která odpustí i trochu únavy. večeře
Verzí existuje víc, než by se na první pohled zdálo. Někdo přihodí
máslovou a podlije trochou bílého vína, jinde se kuře peče s dýni novými bramborami ve slupce, bylinkami a česnekem v celých stroužcích. Základ ale zůstává podobný. Pekáč se nemá přeplnit a zelenina by měla být nakrájená zhruba stejně velká. Recept na smetanové kuře z jednoho pekáče
Doba přípravy: 1 hodina 40 minut Co potřebujeme Maso a zelenina 4 ks kuřecích špalíčků nebo čtvrtek 800 g brambor, klidně nových ve slupce 3 ks mrkve 2 ks cibule 1 palice česneku Dochucení 200 ml smetany ke šlehání 2 lžíce olivového oleje 1 lžička soli 1/2 lžičky pepře 1 lžička červené papriky 2 snítky rozmarýnu nebo tymiánu Postup přípravy kuřecího masa jednoduše a bez zbytečného nádobí
1. Troubu předehřejte na
200 °C. Pekáč zlehka vytřete olivovým olejem. Opravdu stačí tenká vrstva, olej nemá v pekáči stát.
2.
Brambory nakrájejte na větší kusy, mrkev na špalíky a cibuli na měsíčky. Česnek rozdělte na jednotlivé stroužky. Loupat ho není nutné, v troubě změkne a bude jemnější. Foto: Cooky.cz, Jeden pekáč, žádné přebíhání od plotny: Kuřecí z jednoho pekáče zasytí celou rodinu a ušetří hromadu nádobí
3. Zeleninu dejte do pekáče a promíchejte se solí, pepřem,
červenou paprikou a bylinkami. Navrch položte kuřecí maso. Jeho horní stranu ještě trochu osolte.
4. Přilijte
smetanu. Nemusí jí být tolik, aby všechno plavalo. Má suroviny spojit, ne z pekáče udělat smetanovou polévku.
5. Pečte odkryté přibližně
90 minut. Zhruba v polovině pečení maso otočte a zeleninu lehce prohrábněte, hlavně po stranách, kde se opéká nejrychleji.
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6. Hotové kuře má být měkké a na povrchu pěkně opečené. Kdo chce výraznější barvu, může na posledních
5 minut zapnout horní ohřev. Smetanová šťáva se místy zatáhne, to je v pořádku.
TIP: K bramborám můžete přidat také cuketu, celer, petržel nebo větší kostky máslové dýně. Krájejte je spíš na větší kusy, aby nebyly hotové o půl hodiny dřív než maso. Co se dá obměnit a na co si dát pozor
Pokud chcete lehčí verzi, dá se část smetany nahradit trochou
bílého vína nebo vývarem. V podobných receptech se tahle úprava používá poměrně často a s česnekem i bylinkami funguje dobře. Smetanu bych ale úplně neškrtal. Dělá v pekáči přesně to, co od ní člověk čeká: spojí výpek z masa se zeleninou a vytvoří šťávu, kvůli které už není potřeba chystat zvlášť omáčku.
Častá obava je, jestli kuře pustí dost šťávy. Pustí, jen potřebuje trochu místa. Pekáč by neměl být nacpaný až po okraj a maso nemá ležet jedno přes druhé. Ještě malá poznámka z běžného vaření:
nové brambory ve slupce jsou pro tenhle recept opravdu praktické. Drží tvar, dobře se opečou a člověk se vyhne loupání. V kuchyni, kde se vaří po práci, to není úplně zanedbatelná věc.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline