Češi perou v programu Eco 40-60 a netuší, že se v něm prádlo ohřeje někdy jen na 20 °C

Nedělní várka košil, prostěradel a ponožek, otočit voličem na Eco 40-60 a jít si po svých. Pračka pak hučí přes tři hodiny a člověk nabude dojmu, že tak dlouhé praní musí být obzvlášť důkladné. Délka programu ale prozrazuje hlavně to, jak málo se v bubnu topí. Kolik stupňů prádlo doopravdy zažije, mají výrobci napsané přímo v návodu.
Čas místo horké vody
Nejvíc elektřiny spolkne pračka při ohřevu vody. Úsporný program proto topí jen málo a chybějící teplo nahrazuje časem, během kterého má prací prostředek víc příležitostí uvolnit špínu. Plný buben se tak v tomto režimu běžně točí tři a půl hodiny i déle.
Že pomalé a vlažné praní zpravidla šetří nejvíc energie, musí výrobci podle evropského nařízení o ekodesignu praček 2019/2023 uvést i v návodu. Tentýž předpis program Eco 40-60 zavedl a udělal z něj zkušební program, ve kterém se měří spotřeba energie i vody uváděná na energetickém štítku.
Přečtěte si také: Kdo ignoruje dopis od výrobce auta, může přijít o technickou. EU chystá nečekanou změnu Skutečná teplota stojí v tabulce programů
Návod každé pračky uvedené na trh od března 2021 musí uvádět nejvyšší teplotu, které prádlo v programu dosáhne a udrží si ji aspoň pět minut. Hodnota se udává zvlášť pro plný buben, pro polovinu a pro čtvrtinu náplně.
V návodu desetikilové pračky prodávané v Česku stojí pro plně naložený buben 31 °C. Když do ní dáte jen čtvrtinu, tedy 2,5 kilogramu, klesne nejvyšší teplota prádla na 20 °C. Devítikilová pračka se sušičkou od jiného výrobce má v produktovém listu podobná čísla, obě srovnává tabulka. Čím méně prádla v bubnu, tím vlažnější voda ho čeká.
Náplň bubnu Desetikilová pračka Devítikilová pračka se sušičkou Plný buben 31 °C 31 °C Poloviční náplň 25 °C 28 °C Čtvrtinová náplň 20 °C 21 °C Přečtěte si také: Objednal si z Temu aku pilu za 1 200 Kč a to, co s ní zvládl za 1 víkend, nečekal ani on sám
Nejde o výjimku. Nizozemská spotřebitelská organizace Consumentenbond při vlastních měřeních zjistila, že se nejvyšší teplota v tomto programu liší od pračky k pračce v rozmezí 20 až 50 °C. Svou pračku si ověříte za pár minut. Do vyhledávače zadejte přesné typové označení stroje a stáhněte si návod, který výrobce podle nařízení musí zveřejnit. Hledané číslo najdete v tabulce programů na řádku Eco 40-60.
Číslo 40 na displeji je jen orientační
Zmatek začíná u názvu. Čísla 40 a 60 popisují prádlo, pro které je program určený: bavlnu, která má na štítku 40 nebo 60 stupňů a smí se prát pohromadě.
Některé pračky přesto na displeji ukazují 40 °C. Podle vysvětlení na webu podpory Electroluxu je teplota v tomto režimu pevná a uživatel ji nezmění. Miele zase uvádí, že si ji pračka nastavuje sama podle množství prádla v bubnu.
Přečtěte si také: Češi s plynovým kotlem dělají 1 chybu, kterou mají za úsporu. Protopí kvůli ní až o 4 500 Kč více Na hygienu je potřeba víc tepla
Věci, které přicházejí do styku s jídlem, nebo prádlo po nemoci potřebují víc tepla, než jim úsporný program dá. Lepší je pro ně klasický program pro bavlnu na 60 °C, případně hygienický program, pokud ho pračka nabízí. Teploty ostatních programů jsou podle nařízení v návodu uvedené jen orientačně, i u nich se ale vyplatí do tabulky nahlédnout.
Horká voda občas prospěje i samotné pračce. Kde se pere skoro pořád na nízké teploty, potřebuje stroj pravidelnou údržbu a čas od času cyklus na vyšší teplotu. Kdo ji zanedbá, dočká se plísní a bakterií uvnitř a zatuchlého pachu, který si odnese i vyprané prádlo.
Na běžné prádlo úsporný program stačí
Na běžně ušpiněnou bavlnu, třeba pyžama, bavlněné svetry nebo dětské kalhoty, je Eco 40-60 rozumná volba. V testu Consumentenbondu vypral jen o málo hůř než klasický program na 40 °C a spotřeboval přitom méně elektřiny i vody. Protože ale bere méně vody, hůř z prádla vymáchá zbytky pracího prostředku.
Přečtěte si také: Tahle 1 věc v předsíni spotřebuje za rok víc proudu než pračka. Většina Čechů o ní vůbec neví Na běžně ušpiněnou bavlnu program Eco 40-60 stačí, nejvíc tepla ale prádlo dostane při plném bubnu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Nejlépe funguje s pořádně naloženým bubnem. Plná náplň šetří energii a vodu a podle tabulek z návodů se prádlo právě tehdy ohřeje nejvíc.
Zdroje: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02019R2023-20210501, https://www.consumentenbond.nl/wasmachine/wasprogramma-eco-40-60, https://file.amica.pl/3/2/7/b/327bd0c4b98580ec5c9ccea01b92cbe4db81d783_SER_0069135_ART.pdf, https://images.samsung.com/is/content/samsung/p6/common/energylabel/common-energylabel-wd90t654dbh-s6-productfiche.pdf, https://www.miele.co.uk/support/customer-assistance/washer_dryer-1244/all/why_is_it_not_possible_to_set_a_temperature_in_the_eco_4060_programme-143477955467, https://support.electrolux.co.uk/support-articles/article/how-to-change-the-temperature-in-the-eco-40-60deg-program, https://www.denik.cz/dum-a-byt/teplota-pri-prani-21260203.html, https://zpravy.tiscali.cz/na-displeji-pracky-sviti-40-a-myslite-ze-perete-na-ctyricet-vyrobci-priznavaji-jine-cislo-789419
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