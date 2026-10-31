Vyhledávaná metropole chystá drsné zákazy: Zatímco v Česku si svátek stále hledá cestu, některé země se rozhodly pro omezení

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Halloween našel cestu hlavně do školek, obchodů a na dětské párty s vydlabanými dýněmi, v Japonsku z něj vyrostlo něco úplně jiného. Žádné koledování od dveří ke dveřím, ale obří pouliční karneval dospělých v propracovaných kostýmech. Jeho centrem se stala Šibuja, čtvrť se slavnou křižovatkou, přes kterou při každé zelené přejdou davy lidí.
Právě tady ale úřady z oslav nadšené nejsou. Starosta Šibuji Ken Hasebe letos 30. září oznámil kampaň s heslem
„Goodbye Bad Halloween“, tedy sbohem otravnému Halloweenu. „Zvolili jsme tohle heslo, abychom dali najevo, že je čas skoncovat s otravným chováním o Halloweenu,“ řekl podle magazínu Tokyo Weekender. Od kostýmů k převrácenému autu
Zlom přišel v roce 2018. Dav tehdy na úzké ulici u křižovatky převrátil malý nákladní vůz a policie zatkla čtyři lidi, připomíná deník americké armády
Stars and Stripes. O rok později přijala Šibuja vyhlášku proti obtěžujícímu chování. V roce 2022 přišla tragédie v sousední Jižní Koreji. Při tlačenici v soulské zábavní čtvrti Itewon zemřelo o Halloweenu 159 lidí. Starosta Hasebe pak lidi ještě důrazněji odrazoval, aby do Šibuji na Halloween chodili.
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V roce 2024 radnice vyhlášku zpřísnila a pití alkoholu na ulici kolem nádraží zakázala celoročně, každý den od 18 do 5 hodin ráno. Podle japonského deníku
se pak na Halloween 2024 v deset večer kolem nádraží sešlo zhruba 18 tisíc lidí, tedy necelá polovina čísla z roku 2019. Jomiuri šinbun Co Šibuja chystá letos
Letošní opatření se týkají 30. a 31. října a jsou zase o něco přísnější. Slavnou sochu věrného psa Hačikó obehnají od 30. října do 1. listopadu dočasnou bariérou. Připomeňme, že Hačikó podle legendy roky čekal na nádraží na svého zesnulého pána a socha je oblíbeným místem srazů i fotek.
Na místě bude 30. října zhruba 60 a o den později 125 strážců. Zakázané je i focení, které blokuje provoz, třeba pózování na přechodu nebo v úzkých uličkách, a ochranka takové hloučky rozežene. Tři velké kuřárny u nádraží se zavřou, nedaleké stanice sdílených koloběžek se vypnou a doprava se odkloní.
Radnice navíc požádala 62 obchodů s alkoholem v okolí, aby v noci na 31. října přestaly alkohol prodávat. Na bezpečnost kolem nádraží vyčlenila asi 58 milionů jenů (zhruba osm milionů korun), na úklid 2 miliony jenů (necelých 280 tisíc korun) a na cedule a transparenty 14 milionů jenů (asi 1,9 milionu korun). Odpadky budou hlídky kontrolovat nepřetržitě a vzniknou tři dočasná sběrná místa.
Kostýmy nosí hlavně turisté
Kdo dnes na Halloween do Šibuji chodí? Podle starosty Haseby byli na Halloween 2024 lidé v kostýmech z 80 až 90 % zahraniční turisté, odhadl to podle toho, co viděl v ulicích, napsal místní zpravodajský web
. Úřady si stěžují, že mnoho cizinců o zákazu pití na ulici vůbec neví, a proto vylepují plakáty a pouštějí hlášení v angličtině, čínštině a korejštině. Šibuja keizai šinbun
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Podobně to vypadá v sousedním Šindžuku, kde zakázali pití na ulici mimo jiné v zábavní čtvrti Kabukičó. O Halloweenu 2024 tam úředníci zastavili 311 lidí, kteří v zakázané zóně pili, a zhruba polovina z nich byli cizinci.
Japonsko přitom láme turistické rekordy, v roce 2024 sem přijelo 36,87 milionu zahraničních návštěvníků. Starosta přitom opakuje, že radnice nebojuje proti Halloweenu jako takovému. Vadí jí to, co ho podle ní dělá otravným: alkohol na ulici, postávání v davu, kouření, odpadky, problémy s toaletami a hluk. Co to znamená pro vás
Pokud budete na konci října
v Tokiu, kostým si klidně vezměte, Halloween je v Japonsku hlavně o převlecích. Na Šibuju se ale v noci na 31. října nechystejte s plechovkou v ruce. Pití na ulici je tam zakázané celoročně a na Halloween bude kolem nádraží víc strážců než kdy dřív.
Podle nás je to vlastně pochopitelné. Z místní zábavy, kterou si Tokio kdysi užívalo, se stala turistická atrakce, za kterou platí obyvatelé čtvrti. Šibuja si tak zkouší vzít Halloween zpátky. Jestli to vyjde, ukáže noc z 31. října na 1. listopadu.
Zdroje: Autorský text, Tokyo Weekender, Jomiuri šinbun, Stars and Stripes, Šibuja keizai šinbun