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Češi splachují peníze do kanálu. Věc ze žlutého kontejneru ušetří rodině i 1 000 Kč ročně

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Prázdná plastová lahev od minerálky většinou míří rovnou do žlutého kontejneru. Někteří […]
Češi splachují peníze do kanálu. Věc ze žlutého kontejneru ušetří rodině i 1 000 Kč ročně

Češi splachují peníze do kanálu. Věc ze žlutého kontejneru ušetří rodině i 1 000 Kč ročně

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 31.10.2026 07:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů PrimaProstor.cz

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