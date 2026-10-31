Kynutý hruškový koláč se skořicí a drobenkou. Vláčný podzimní moučník provoněný rumem a vanilkou

Podzim je pro mě nejoslnivějším obdobím roku především díky úrodě šťavnatého ovoce, ze kterého se v kuchyni tvoří ty nejútulnější dobroty. Kdykoliv se nám na zahradě nahromadí zralé sladké , přesně vím, co s nimi podniknu. Tradiční kynutý hrušky je u nás doma hruškový koláč absolutním hitem podzimních víkendů. Tenká vrstva nadýchaného s voňavou kynutého těsta citronovou kůrou, bohatá vrstva svařených hrušek se skořicí a vanilkou a navrch poctivá dávka máslové drobenky. To je zkrátka kombinace, které neodolá vůbec nikdo.
Příprava tohoto koláče je nádherně
přímočará a výsledek vypadá jako z prvorepublikové pekárny. Náplň ze strouhaných hrušek povařených s vanilkovým pudinkem je úžasně krémová, nevypadává a během pečení nevytéká.
Můj tip zní: Jakmile koláče vytáhnete z vyhřáté trouby, ještě horké okraje okamžitě poctivě potřete rozpuštěným máslem smíchaným s tuzemským rumem a zbylou rumovo-máslovou směsí zlehka pokapejte i samotnou drobenku; okraje neuvěřitelně zvláční a koláč získat neodolatelné aroma. Recept na kynutý hruškový koláč se skořicí, vanilkovým pudinkem a máslovou žmolenkou
Celkový čas přípravy a pečení bez chladnutí náplně: 2 hodiny 10 minut Ingredience potřebné k přípravě Kynuté těsto 350 g prosáté hladké mouky 1 špetka soli 30 g čerstvého droždí 150 ml vlahého plnotučného mléka 1 vejce 1 žloutek 80 g rozpuštěného vlahého másla 80 g cukru krupice 1 lžička nastrouhané citronové kůry Hrušková náplň 12 zralých hrušek 1 balíček vanilkového cukru 3 lžíce cukru krupice (podle sladkosti hrušek) 1 lžička mleté skořice 2 lžíce vanilkového pudinkového prášku 50 ml vody Máslová drobenka 60 g hrubé mouky 50 g moučkového cukru 50 g změklého másla Na potřetí a dohotovení 1 rozšlehané vejce na potření okrajů 50 g rozpuštěného másla 2 lžíce tuzemského rumu Postup při přípravě hruškového koláče z kynutého těsta
1. Hrušky oloupejte ostrým nožem, rozkrojte, zbavte jádřinců a
nastrouhejte je na hrubém struhadle do hlubokého kastrůlku.
2. K nastrouhaným hruškám přisypejte vanilkový cukr, cukr krupici, mletou skořici, přilijte trošku vody a
za stálého míchání povařte přibližně 8 minut.
3. V malé misce rozmíchejte vanilkový pudinkový prášek v trošce studené vody, vlijte do povařených hrušek a
ještě krátce 2 minuty povařte do zhoustnutí, pak nechte náplň zcela vychladnout.
4. Do malé misky rozdrobte čerstvé droždí, přisypejte lžičku cukru krupice, trochu hladké mouky, přilijte trošku vlahého mléka, zamíchejte, zakryjte utěrkou a
nechte na teplém místě 10 minut vzejít nadýchaný kvásek.
5. Do hluboké mísy prosejte hladkou mouku, přisypejte špetku soli, cukr krupici, nastrouhanou citronovou kůru, přilijte vlahé rozpuštěné máslo, vlahé mléko s rozkvedlaným vejcem i žloutkem a přidáte vzešlý kvásek.
6. Rukama nebo v robotu
vše důkladně propracujte v poddajné, hladké kynuté těsto.
7. Mísu zakryjte utěrkou a
nechte na teplém místě kynout přibližně 60 minut, dokud těsto nezdvojnásobí svůj objem. Příprava drobenky
Nadýchané kynuté koláčky s náplní jsou ideální ke kávě i na rodinné oslavy. Nejlépe chutnají čerstvé
8. Mezitím si v misce prsty
ze změklého másla, moučkového cukru a hrubé mouky vypracujte křupavou drobenku.
9. Vykynuté těsto vyklopte na pomoučněný vál a
rozdělte ho na dva stejně velké díly.
10. Každý díl těsta přemístěte na samostatný plech vyložený pečicím papírem a
dlaněmi vytvarujte dva velké kulaté koláče s vyššími okraji.
11. Zvýšené okraje obou koláčů
potřete po celém obvodu rozšlehaným vejcem.
12. Středy koláčů
štědře potřete vychladlou hruškovou náplní a zasypejte připravenou drobenkou.
13. Troubu předehřejte na
180 stupňů.
14. Oba plechy vložte do vyhřáté trouby a
pečte na 180 stupňů přibližně 35 minut, přičemž v polovině pečení plechy vzájemně prohoďte pro rovnoměrné propečení.
15. Upečené koláče vytáhněte z trouby a
ještě horké okraje ihned potřete rozpuštěným máslem smíchaným s tuzemským rumem a zbytkem směsi pokapejte i náplň. Foto: Cooky.cz, tradiční dobrota Tipy redakce: Zahuštění hrušek pudinkem: Přidání vanilkového pudinkového prášku do povařených hrušek sváže přebytečnou šťávu, díky čemuž zůstane korpus pod náplní krásně křehký a nepromáčený. Prohození plechů během pečení: Pokud pečete oba velké koláče naráz v horkovzdušné troubie, v polovině času vyměňte horní a spodní plech pro absolutně rovnocennou zlatavou kůrku. Rumová lázeň pro vláčné okraje: Směsí rozpuštěného másla a rumu nešetřete a nanášejte ji mašlovačkou ihned po vytažení z trouby, dokud je těsto rozpálené. Výběr správných hrušek: Používejte zralé, sladké a pevné hrušky; pokud jsou hrušky hodně sladké, můžete množství přidaného cukru v náplni mírně snížit. Skladování a servírování: Vychladlý koláč nakrájejte na klínky a podávejte k odpolednímu čaji; v uzavřené nádobě si udrží vláčnost a neuvěřitelnou vůni po dva až tři dny.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková