Nemáte doma tuhle drobnost z ČSSR. Dřív ji kupoval každý a dnes za ni sběratelé z Německa platí i 21 000 Kč

Byla černá, ohebná a při zmáčknutí pískla. Koncem šedesátých let ji dostávaly děti po celém Československu a dnes se s ní obchoduje na designových portálech v eurech. Kdo ji při úklidu půdy nevyhodil, může mít v ruce sběratelský kus.
Kocour, za kterého v cizině chtějí eura
Řeč je o harmonikovém kocourovi z Fatry Napajedla. Na německé verzi mezinárodního portálu 1stDibs, kde se prodávají starožitnosti a designové předměty, ho vídeňský obchodník nabízí za 872 eur. Po přepočtu kurzem ČNB z 26. října 2026 to dělá zhruba 21 000 Kč. Popis nabídky přitom otevřeně přiznává stopy po hraní, škrábance i místy mírné zabarvení plastu.
Na domácím trhu jsou čísla skromnější. Kompletní kocour bez poškození se na Aukru loni v srpnu prodal za 4 300 Kč. Sběratel Lukáš Toman v roce 2022 pro Radiožurnál odhadl, že kus v krásném stavu stojí kolem 5 000 Kč a ten s okousaným ocasem seženete za 2 000 až 3 000 Kč.
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Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Odkud cena pochází Stav kocoura Cena Nabídka vídeňského obchodníka na 1stDibs stopy po hraní, škrábance, místy mírné zabarvení plastu 872 eur, zhruba 21 000 Kč Prodej na Aukru loni v srpnu kompletní, bez poškození 4 300 Kč Odhad sběratele z rozhovoru z roku 2022 krásný stav kolem 5 000 Kč Odhad sběratele z rozhovoru z roku 2022 okousaný ocas 2 000 až 3 000 Kč Tělo mu dala hadice od splachovadla
Nápad se zrodil v roce 1963. Fatra tehdy vyráběla mimo jiné vlnité hadice ke splachovadlům a designérka Libuše Niklová v jejich pružnosti uviděla hotový trup pro plastové zvířátko. Přidala hlavu, nohy a pískátko a v roce 1965 získala patent číslo 115236 na první ohebnou hračku z plastu. Díky poddajné harmonice se kocour dal v dětské ruce ohnout do jakékoli pózy, od přikrčené kočky na lovu po protaženého lenocha.
Sériová výroba se rozjela o rok později a tempo bylo ohromující. Už za rok 1966 vyrobila Fatra přes 270 000 kocourů a do konce výroby v roce 1970 jich bylo víc než 1,2 milionu. Prodával se levně, a tak se dostal do školek i do běžných domácností.
Přečtěte si také: Kdo má ve sklepě tenhle džbán, ať ho nevyhazuje. Sběratelé za něj platí i 2 500 Kč Napodobeniny se vyráběly po celém světě
Úspěchu si brzy všimli i výrobci za hranicemi. Kocoura okopírovali nejméně ve 25 zemích na východě i na západě, a to bez vědomí autorky. Kolik napodobenin vlastně vzniklo, ukázala v roce 2022 výstava v pražském Uměleckoprůmyslovém museu. Lukáš Toman, který ji připravil se synem designérky Petrem Niklem, zmapoval víc než 130 zahraničních kříženců harmonikových hraček.
Ve stejném roce dostala hračka oficiální jméno. Mezinárodní rada muzeí ICOM ji při své pražské generální konferenci pojmenovala Líba. Práce Libuše Niklové dnes patří do sbírek newyorského Muzea moderního umění, pařížského Musée des Arts Décoratifs i londýnského Victoria and Albert Museum.
Podle čeho poznáte originál z Napajedel
Protože po světě koluje spousta kopií, sběratelé si nejdřív ověřují, že jde o kus z Napajedel. Při prohlídce pomohou tři vodítka:
Přečtěte si také: Kdo doma najde tenhle kastrol s květinami, vyhrál. Sběratelé za něj v zahraničí dávají i 20 000 Kč Pravý kocour nese značku výrobce, tedy malé písmeno f v kroužku, a starší kusy mají vylisované i číslo patentu. Hodně prozradí oči, které se v Napajedlech ručně malovaly. Žluté dostávali kocouři v prvních dvou letech výroby, tedy v letech 1966 a 1967, a od roku 1968 do konce výroby se malovaly zeleně. Na zahraničních kopiích malbu často nahradí nálepka nebo oko vyrobené celé z plastu. Kupec se podívá také na harmoniku, která nesmí být popraskaná, a vyzkouší, jestli kocour pořád píská. Vzácnější zvířátka mají vyšší cenu
Kocour byl první z dvanácti harmonikových hraček, které Niklová pro Fatru navrhla, a některá z dalších zvířátek dnes stojí mnohem víc. Pískací kozel ve velmi dobrém stavu se letos v únoru vydražil na Aukru za 20 150 Kč. Petr Nikl v rozhovoru pro Radiožurnál z roku 2022 uvedl, že oslík, kterého Fatra vyráběla v menších sériích, stojí i 40 000 Kč.
Pokud vás tento obsah zaujal, přečtěte si také Stavba vlastního domu je tak nákladná, že čím dál víc lidí volí koupi hotového rodinného domu. Vzácnější harmonikové hračky Libuše Niklové, třeba pískací kozel nebo oslík, mají u sběratelů mnohem vyšší cenu než kocour. Ilustrační foto. Zdroj: Magda Ehlers / Pexels.
Před prodejem se vyplatí projít aukce, které skutečně skončily prodejem. Cena v inzerátu totiž ještě neznamená, že ji někdo opravdu zaplatí.
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Zdroje: https://www.libuseniklova.cz/kocourliba/, https://www.1stdibs.com/de/m%C3%B6bel/dekorative-objekte/skulpturen/tierskulpturen/akkordeon-quietschspielzeug-tomcat-von-libuse-niklova-f%C3%BCr-fatra/id-f_39178032, https://radiozurnal.rozhlas.cz/z-husiho-krku-piskaci-telo-hracky-libuse-niklove-byly-tak-unikatni-ze-staly-i-8763202, https://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/napajedla-piskaci-kozel-aukro-20-tisic-2026.html, https://www.upm.cz/jak-sel-kocour-do-sveta-hracky-libuse-niklove-a-jejich-zahranicni-krizenci/, https://www.stoplusjednicka.cz/kocour-liba-se-zaradil-mezi-nejslavnejsi-hracky-sveta-ikony-designu, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/plastova-hracka-cssr-cena/, https://en.wikipedia.org/wiki/Libu%C5%A1e_Niklov%C3%A1, https://vedazive.cz/mix/vypada-to-jako-kus-stareho-plastoveho-odpadu-sberatele-za-tuto-beznou-hracku-z-cssr-plati-pres-45-000-kc/