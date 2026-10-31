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Rizoto Češi dělají celý život špatně. Poznejte, jak připravit to pravé italské

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Dennívýzva
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Na první pohled jde o obyčejné jídlo z rýže. V italské restauraci vám ale při objednání rizota přinesou zcela jiný pokrm, než jaký vaříte doma. V čem se skrývá tajemství krémové delikatesy, která se na talíři lehce rozlévá, zatímco jednotlivá zrnka zůstávají pevná? Nejde o žádné tajemství.
Rizoto Češi dělají celý život špatně. Poznejte, jak připravit to pravé italské

Rizoto Češi dělají celý život špatně. Poznejte, jak připravit to pravé italské

Zdroj: Food magic / Shutterstock
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 31.10.2026 07:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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