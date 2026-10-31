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Královna zbytků světlého pečiva: Jablečná žemlovka ze starších rohlíků je krásně vláčná a díky skořici a rozinkám připomene dětství

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Žemlovka je tradiční český dezert z namočených rohlíků, jablek a tvarohu, který se peče dozlatova na 170 stupňů. Recept je jednoduchý, výsledek poctivý a vůně skořice se line celým bytem.
Fotografie k žemlovce

Fotografie k žemlovce

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Královna zbytků: Žemlovka z rohlíků s jablky, rozinkami a skořicí, která dokazuje, že z ničeho vznikne to nejlepší
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 31.10.2026 06:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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