Královna zbytků světlého pečiva: Jablečná žemlovka ze starších rohlíků je krásně vláčná a díky skořici a rozinkám připomene dětství

je přesně ten typ jídla, který člověka hodí zpátky domů skoro bez varování. Stačí vůně Žemlovka jablek, skořice a horkého másla z trouby a najednou je tu zase zlatý pekáč na stole, trochu přichycené kraje a souboj o rohový kus. U nás doma se o něj se sourozencem nevedly dlouhé řeči, prostě kdo byl rychlejší, měl vyhráno. ? Dá se to tak říct. Jenže v české kuchyni klidně i normální oběd. Žádná vysoká kuchařina, spíš věc z pár starších rohlíků, jablek, Dezert tvarohu a chvíle trpělivosti.
Tohle jídlo má u nás dvě pevně
usazená jména. V Čechách se často řekne zemlbába, na Moravě spíš žemlovka. Obě označení vedou k německému slovu Semmel, tedy bílému pšeničnému rohlíku. Bez něj by celé jídlo trochu ztratilo smysl. V základu jde o sladký chlebový nákyp s ovocem, vzdáleně příbuzný britskému bread and butter pudding. Jenže česká verze má vlastní povahu.
Můj tip: Rohlíky krájejte asi na centimetrová kolečka. Příliš tenké plátky se v mléce rozpadnou a místo vrstev vznikne měkká hmota bez tvaru. Moc silné kusy zase uvnitř snadno zůstanou suché, i když povrch už vypadá pěkně upečený. A hlavně se nebojte mléka. Suchá žemlovka je zbytečně promarněná práce i dobrá jablka. Recept na poctivou žemlovku s tvarohem, jablky a skořicí
Celková délka přípravy: přibližně 1 hodina 30 minut Ingredience k přípravě Základ, namočené rohlíky 4 až 5 starších rohlíků (případně kousek veky) 400 ml plnotučného mléka 2 vejce 3 lžíce cukru krupice Tvarohová vrstva: 250 g tučného tvarohu (vaničkový nebo kostka) 1 vejce 2 lžíce cukru moučka strouhaná kůra z půl citronu Jablečná vrstva 3 až 4 středně velká jablka (ideálně kyselejší odrůda, například Granny Smith) 1 lžička mleté skořice hrst rozinek (volitelné) 1 lžíce cukru krupice Na vymazání a dokončení máslo na vymazání pekáčku strouhanka na vysypání pár plátků másla na povrch Postup babiččiny žemlovky s tvarohem a jablky
1. Troubu předehřejte na
170 stupňů, u horkovzduchu bude stačit 155 stupňů. Pekáček nebo zapékací misku důkladně vymažte máslem a vysypte strouhankou. Spodek se pak tolik nepřichytí a žemlovka dostane hezčí barvu.
2. Do hlubší mísy nalijte
mléko, přidejte vejce a cukr a všechno promíchejte. Rohlíky nakrájejte na kolečka silná přibližně jeden centimetr, vložte je do mléčné směsi a nechte 5 až 8 minut nasáknout. Když nejsou celé ponořené, párkrát je opatrně obraťte. Foto: Cooky.cz, Královna zbytků: Žemlovka z rohlíků s jablky, rozinkami a skořicí, která dokazuje, že z ničeho vznikne to nejlepší Mezitím si udělejte tvarohovou vrstvu
3. Tvaroh promíchejte s vejcem, moučkovým cukrem a citronovou kůrou. Nemusí z toho být dokonale hladký krém, to se u žemlovky ani nečeká. Menší hrudky tvarohu vůbec nevadí.
4. Jablka oloupejte a nastrouhejte nahrubo, případně je nakrájejte na tenké plátky. Smíchejte je se
skořicí, cukrem a rozinkami. Jestli pustí trochu šťávy, nechte ji být. Do náplně patří.
5. Na dno pekáčku rozložte první vrstvu namočených rohlíků, asi polovinu připraveného množství. Lehce je přitlačte k sobě, aby zakryly dno a nezůstaly mezi nimi zbytečně velké mezery.
6. Na rohlíky rozetřete všechnu
tvarohovou hmotu. Přes ni navrstvěte jablka. Snažte se je rozdělit rovnoměrně, ale není potřeba měřit každý centimetr. Domácí pekáč snese trochu nepravidelnosti.
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7. Navrch rozložte zbylé namočené rohlíky. Přelijte je zbytkem mléčné směsi z mísy, protože i horní vrstva potřebuje dost vláhy. Nakonec povrch poklaďte
plátky másla.
8. Pečte v předehřáté troubě
55 až 65 minut. Hotová žemlovka má zlatavý povrch a okraje začnou lehce křupat. Doba se může lišit podle výšky vrstev a typu pekáčku, takže po 50 minutách už stojí za to do trouby nahlédnout.
9. Po vytažení z trouby nechte žemlovku asi
10 minut stát. Vrstvy se trochu zpevní a porce půjdou krájet čistěji. Podávejte ji teplou, případně se lžící zakysané smetany nebo kopečkem vanilkové zmrzliny. Tipy redakce: Starší pečivo funguje lépe: Čerstvé rohlíky se v mléce rozmáčí příliš rychle a výsledek pak může připomínat sladkou kaši. Rohlíky staré jeden až dva dny mléko nasají rovnoměrněji a pořád si udrží tvar. Kyselejší jablka mají navrch: Hodně sladké odrůdy se při pečení snadno rozpadnou a chuť může být plošší. Kyselejší jablka, třeba Granny Smith nebo Rubín, zůstanou výraznější a pěkně vyváží sladkost tvarohu. Tvaroh není povinný: Pokud ho doma nemáte, nebo ho zrovna nechcete použít, vrstvu klidně vynechte. Žemlovka bez tvarohu není žádná nouzová varianta. V řadě českých domácností se tak dělá úplně běžně. Skladování: Zbytky přikryjte potravinářskou fólií a dejte do lednice. Druhý den stačí žemlovku prohřát v troubě na 150 stupňů asi 10 až 15 minut a bude zase dobrá. Jablka a zdraví: Jablka obsahují vlákninu a vitamin C. Podle Healthline může jejich pravidelná konzumace prospět trávení a pomoci se snižováním hladiny cholesterolu. Takže druhá porce se dá vysvětlit i jinak než jen tím, že člověku prostě chutná.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline