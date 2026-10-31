Češi nadávají na pevná víčka u PET lahví. Z Itálie přišel trik, po kterém už nenarazí do nosu

Stačí jeden doušek z čerstvě otevřené limonády a víčko se vám opře o tvář nebo šťouchne do nosu. Někdo ho ze vzteku utrhne, jiný nad ním jen kroutí hlavou. Existuje ale drobný hmat, který z otravného víčka udělá nenápadný přívěsek, a do Česka dorazil z Itálie.
Víčko, které překáží při každém loku
Pevně uchycená víčka budí emoce od chvíle, kdy se objevila v regálech. V internetových diskuzích je lidé označují za nesmyslný nápad a stěžují si, že se z lahve pije hůř a že ji nejde pohodlně znovu zavřít. Po odšroubování totiž víčko zůstane stát nahoře a míří přímo do obličeje.
Část zákazníků si pomáhá silou a plastový pásek prostě přetrhne. Tím ale vznikne volný kousek plastu, kvůli kterému se celá změna vůbec zaváděla. Jednodušší cesta vede přes malý kroužek pod víčkem.
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Postup vypadá takto:
Než začnete, prohlédněte si plastový prstenec pod závitem. Když je po obvodu jemně naříznutý, trik by měl na dané lahvi fungovat. Pak víčko odšroubujte a lehce ho stáhněte směrem dolů, aby se horní část prstence uvolnila a spojovací pásek se o kousek prodloužil. Teď stačí víčko převést přes otvor lahve až na protější stranu hrdla. Zůstane tam viset spodkem dolů, takže míří k zemi a obličeji už nepřekáží. Když chcete lahev zase zavřít, vrátíte víčko stejnou cestou zpátky a zašroubujete.
Novější uzávěry s takovým pohybem často přímo počítají. První verze pevných víček výrobci postupně upravovali a i tehdejší ministr životního prostředí Petr Hladík v roce 2024 České televizi připustil, že se počáteční podoba nepovedla a teprve pozdější verze pití přestaly komplikovat.
Nápad z italských sociálních sítí
Itálie řešila trčící víčka dřív, než se stala povinností. Už v roce 2023 tam na Instagramu ukazoval otočení víčka Stefano Gandelli z popularizačního projektu Geopop. Svou verzi natočil i youtuber ThePaisinis, který si ve vtipném videu dobírá krajany rozčilené kvůli víčku u obličeje.
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Hmat se postupně objevil i v německých a českých médiích. Některé redakce ho rovnou vyzkoušely na vlastních lahvích, a jak ukázal jeden takový test, výsledek nebyl úplně bez zádrhelů.
Na každé lahvi to nepůjde
Přetažení nesnese každý uzávěr. Pokud prstenec naříznutí nemá, víčko na druhou stranu nepřetáhnete. Na půllitrové kole hmat zkoušela redakce Kupi.cz. První přehození i návrat zvládla bez potíží, jenže při opakování pásek nevydržel a uzávěr se od lahve oddělil.
Tenký pásek každé další ohnutí oslabuje, takže víčko přehazujte jen tehdy, když se opravdu chystáte pít. U lahví, kde přehození nejde, pomůže aspoň víčko natočit tak, aby jeho vnitřní strana mířila dolů a víčko při pití tolik nepřekáželo.
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Kdyby vám víčko přece jen zůstalo v ruce, vyhoďte ho spolu s lahví do kontejneru na plasty. Při zpracování se totiž nadrtí obojí najednou a různé plasty se od sebe oddělí, protože mají odlišnou hustotu.
Utržené víčko patří do kontejneru na plasty společně s lahví, při zpracování se oba díly nadrtí najednou. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Proč víčko zůstává na lahvi
Za pevným uchycením stojí legislativa. Od července 2024 musí mít jednorázové plastové nápojové obaly do objemu 3 litrů víčko, které zůstane připevněné k nádobě po celou dobu používání. Vychází to z evropské směrnice z roku 2019, jejíž pravidlo o víčkách převedla do českého práva novela zákona o obalech. Skleněné lahve s plastovým uzávěrem se povinnost netýká.
Smyslem je, aby uzávěr nekončil pohozený v trávě nebo ve vodě a aby šel do recyklace spolu s lahví. Nápojové firmy změnu přijímaly neochotně kvůli vyšším nákladům a Kofola v reportáži České televize upozornila, že nová víčka jsou dokonce těžší než ta předchozí.
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Zdroje: https://www.t-online.de/heim-garten/haushaltstipps/id_100443894/plastikflaschen-deckel-genervt-von-tethered-caps-dieser-trick-hilft.html, https://www.denik.cz/veda-a-technika/pet-lahev-vicko.html, https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/domaci/plastove-lahve-budou-uz-jen-s-vicky-napevno-350841, https://www.szpi.gov.cz/clanek/informace-k-povinnosti-pevne-prichyceneho-vicka-u-napojovych-obalu.aspx, https://echo24.cz/a/HgCQy/neodnimatelna-plastova-vicka-petlahve-skodi-zivotnimu-prostredi, https://www.balarm.it/news/perche-i-nuovi-tappi-restano-attaccati-alle-bottigliette-un-trucco-per-non-fare-abbili-138708, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/30399-neoddelitelna-plastova-vicka-pet-lahve