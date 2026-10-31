Většina Čechů po rozříznutí dýně vyhodí to nejcennější. Hrst semínek denně chrání srdce, prostatu i spánek

Říjnový večer, kuchyňská linka, na prkénku rozpůlené hokkaido. Lžíce vyškrábne slizký chomáč vláken a v něm desítky bledých semen. Dužina putuje do polévky, zbytek do bioodpadu. Takhle to v mnoha domácnostech vypadá každý podzim a s chomáčem odchází ta nejhutnější část plodu. Spočítali jsme to podle dat amerického ministerstva zemědělství: jedna hrst usušených jader obsahuje víc bílkovin než vejce a hořčíku tolik, kolik dospělý člověk získá z několika jídel dohromady. Za plnou hrst v obchodě zaplatíte až 10 Kč. Doma ji máte zadarmo, stačí trocha trpělivosti a trouba.
Nutriční hodnoty dýňových semínek: koncentrát v jedné hrsti
Dužina dýně obsahuje hlavně vodu. Semena jsou opakem, protože rostlina do nich ukládá zásoby pro další generaci. Podle databáze
USDA FoodData Central mají sušená jádra na 100 g 559 kcal, 30,2 g bílkovin a 49 g tuku. U minerálů vychází 592 mg hořčíku, 809 mg draslíku a 7,8 mg zinku.
Sto gramů ovšem nikdo nesní mimochodem. Rozumná denní dávka odpovídá zhruba jedné hrsti, tedy 30 g. Přepočet na tuto porci:
Živina 30 g jader (1 hrst) Energie cca 168 kcal Bílkoviny cca 9 g Hořčík cca 178 mg Draslík cca 243 mg Zinek cca 2,3 mg
Podle Univerzity v Missouri odpovídá takové množství pražených semínek přibližně 140 kusům. Přesný počet kolísá podle odrůdy a podle toho, jestli počítáte celá semena se slupkou, nebo samotná jádra. Jedna středně velká dýně jich obvykle ukrývá několik set, takže z běžného plodu vyjde pár denních dávek.
Zajímavé je srovnání s dražšími semínky, která dnes plní regály zdravé výživy:
Na 100 g Dýňová Slunečnicová Lněná Chia Bílkoviny 30,2 g 20,8 g 18,3 g 16,5 g Hořčík 592 mg 325 mg 392 mg 335 mg Zinek 7,8 mg 5 mg neuvedeno neuvedeno Vláknina neuvedeno neuvedeno 27,3 g 34,4 g
Dýňová jádra vedou v bílkovinách i hořčíku s náskokem. Chia a len zase vítězí ve vláknině, slunečnice nabízí víc vitaminu E. Jako zdroj rostlinných bílkovin a minerálů se ovšem jen těžko najde levnější volba než semena, která už máte doma na prkénku.
Hořčík a draslík pro srdce a cévy
Kardiovaskulární přínos stojí hlavně na dvojici minerálů. Draslík podle amerických Národních institutů zdraví (NIH) pomáhá udržovat krevní tlak tím, že tělu usnadňuje vylučování sodíku a uvolňuje cévy. Vyšší příjem draslíku souvisí s nižšími hodnotami tlaku, což je pro český jídelníček plný soli dobrá zpráva.
Hořčík se podílí na práci svalů včetně těch, které obalují cévy. NIH u jeho doplňků popisují mírné snížení tlaku. Hrst semínek přitom dodá takové množství hořčíku, za jaké byste jinak sáhli po tabletě z lékárny.
K minerálům se přidávají nenasycené mastné kyseliny a fenolové látky s antioxidačním působením. Studie z roku 2024 ukázala, že pečení v troubě zachovalo u testovaných odrůd víc fenolů a flavonoidů než pražení v mikrovlnce. Podle nás z toho plyne praktická rada: klasický plech a nízká teplota dávají smysl i z výživového hlediska.
Hrst semínek tak zapadá do jídelníčku, jaký kardiologové doporučují: méně soli, víc draslíku a hořčíku, víc rostlinných tuků. Funguje jako stavební kámen, který se nejlépe uplatní v kombinaci se zeleninou a pohybem.
Prostata, cukr v krvi a večerní tryptofan
Pro muže po padesátce je nejzajímavější výzkum z Německa. Roční studie
GRANU sledovala 1 431 mužů s potížemi spojenými se zvětšenou prostatou. Část z nich dostávala 5 g celých dýňových semen dvakrát denně, další skupina extrakt a zbytek placebo. Po dvanácti měsících se u skupiny se semeny skóre obtíží snížilo výrazněji než při placebu, a to v míře, kterou autoři označili za klinicky relevantní. Jde o jednu z největších studií svého druhu.
Menší íránský pokus se 73 pacienty porovnával dýňový olej s tamsulosinem, běžně předepisovaným lékem. Olej zlepšil příznaky i kvalitu života, lék zabral silněji. Pro muže, kteří hledají jemnou podporu ve stravě, je to přesto povzbudivý signál.
Druhou oblastí je glykemie. Brazilská studie z roku 2018 zjistila, že 65 g dýňových semínek přidaných k jídlu snížilo vzestup cukru v krvi po jídle zhruba o 35 %. Dávka byla vyšší než jedna hrst, mechanismus je ovšem srozumitelný: tuky, bílkoviny a vláknina zpomalují vstřebávání sacharidů. Systematický přehled publikovaný letos v časopise Nutrition Reviews shrnul devět kontrolovaných studií s 316 účastníky a vliv dýně a jejích produktů na glykemii označil za potenciálně příznivý.
Spánek souvisí s tryptofanem. Tato aminokyselina slouží tělu jako surovina pro serotonin a z něj vzniká melatonin, hormon řídící usínání. Dýňová semínka tryptofan obsahují a metaanalýza z roku 2022 u jeho vyšších dávek popsala zlepšení některých parametrů spánku. Hrst semínek do večerního jogurtu tak dodá tělu látku, ze které si spánkový hormon vyrábí samo.
Jak dýňová semínka usušit a upéct doma
Celý postup zvládne kdokoli s plechem a cedníkem. Rozšířenou metodu popisuje poradenská služba
Aljašské univerzity ve Fairbanksu: Čištění: semena oddělte od vláken a v cedníku důkladně propláchněte. Rychlejší trik nabízí Univerzita v Missouri: vše vsypat do mísy s vodou a promnout rukama, vlákna se pustí sama. Sušení: na slunci aspoň šest hodin, v sušičce na 46 až 49 °C hodinu až dvě, nebo v troubě na nejnižší stupeň tři až čtyři hodiny za častého promíchávání. Pražení: usušená semena pokapejte olejem, osolte a pečte 10 až 15 minut při 120 °C. Alternativou je krátký var ve slané vodě a pak 30 až 40 minut na plechu při 150 °C. Skladování: ve vzduchotěsné dóze v lednici nejvýš dva týdny, na delší dobu do mrazáku.
Jíst se dají semena z jakékoli vyzrálé a zdravé dýně, plesnivé plody vynechte. Hokkaido i máslová dýně z české zahrádky dávají menší a tvrdší semena se silnější slupkou, kterou je někdy lepší louskat. Nejpohodlnější jsou bezslupkaté odrůdy typu štýrské olejné dýně, pěstované právě kvůli jádrům.
Ekonomicky vychází domácí varianta dobře. V říjnu 2026 stojí běžná semínka v českých obchodech orientačně 199 až 342 Kč za kilogram. Tesco nabízí neloupaná za 294,50 Kč/kg, Globus pod vlastní značkou za 249,50 Kč/kg, loupaná jádra na Košíku vyjdou na 299 Kč/kg a Grizly v akci na 199,80 Kč/kg. Bio a specializované produkty se pohybují výš. Pokud dýni kupujete kvůli polévce, semena máte navíc a platíte jen energii za troubu.
V kuchyni se hrst uplatní skoro všude: v ranní ovesné kaši, v jogurtu, na zeleninovém salátu nebo jako posyp krémové dýňové polévky. Výborně funguje také v pestu místo dražších piniových oříšků.
Kolik dýňových semínek denně a komu dávka nesvědčí
Jedna hrst stačí. Víc přináší hlavně kalorie, protože stovka gramů má 559 kcal, tedy tolik co vydatný oběd. Kdo hubne a uzobává semínka z misky u televize, snadno přestřelí denní příjem, aniž by si toho všiml.
Pozor na solené pražené varianty z obchodu; lidé s vysokým tlakem by měli volit nesolené. Pacienti s chronickým onemocněním ledvin a lidé užívající léky, které ovlivňují hladinu draslíku, by měli vyšší příjem probrat s lékařem či nutričním terapeutem. NIH upozorňují, že při zhoršeném vylučování může i běžná strava vést k nebezpečně vysoké hladině draslíku v krvi. Alergie na dýňová semena se vyskytuje vzácně, lékařská literatura ale popisuje i jednotlivé případy anafylaxe.
Zinek je v rozumné porci spojencem imunity: hrst pražených semen pokryje podle NIH zhruba pětinu denní potřeby. Rizikové bývají až vysoké dávky z doplňků stravy, hrstí semínek je nedosáhnete.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková