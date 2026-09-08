Past na STK: Není vůbec vidět, ale vyhodí vás za ni spolehlivě

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Ochrana před sluncem, větší soukromí v kabině nebo prostě hezčí vzhled – důvodů pro nalepení autofólií existuje spousta. Investice do kvalitní úpravy skel se ale může změnit v pořádný problém ve chvíli, kdy s autem dorazíte na pravidelnou technickou prohlídku.
Řada motoristů spoléhá na to, že si pořídili certifikovaný produkt s legálními parametry. Jenže realita je mnohem složitější. Komisaře na lince STK totiž nezajímá jen to, co stojí na obalu fólie. Rozhodující je výsledná propustnost celého zasklení – tedy jak se chová originální sklo a nalepená vrstva dohromady.
Fyzika, která vás dostane
Největší potíže vznikají v oblasti předního pole výhledu. Legislativa je v tomto směru jednoznačná: u předních bočních oken musí propustnost světla dosahovat minimálně 70 procent, u čelního skla dokonce 75 procent. Pokud měření ukáže byť o jediné procento méně, jde o vážnou závadu kategorie B.
Tady naráží majitelé vozů na jednoduchou fyzikální zákonitost. Moderní automobily mají skla často tónovaná už z výroby. Představte si, že vaše sériové boční okno má propustnost 73 procent. Nalepíte na něj fólii deklarovanou na 80 procent a čekáte, že bude vše v pořádku. Výsledek? Hodnoty se pronásobí a skutečná propustnost klesne teoreticky k hranici necelých 59 procent.
Technici na stanicích mají od Ministerstva dopravy v povinné výbavě speciální měřicí přístroje. Dokážou propustnost zkontrolovat přímo na vozidle bez demontáže. A přístroj ukáže nekompromisní pravdu – žádné dohady ani výmluvy neplatí.
Čelní sklo: Nejpřísnější pravidla
Další častý omyl? Představa, že průhledná fólie určená třeba jen jako tepelná izolace nebo ochrana proti rozbití projde bez problémů. Opak je pravdou – jakákoli dodatečná úprava čelního okna se hodnotí jako závada, pokud nesplňuje přesně definované výjimky.
Podle vyhlášky číslo 211/2018 Sb. smí na přední sklo pouze schválená fólie s konkrétním určením. Musí mít předepsaný štítek obsahující výrobce, typ, schvalovací značku ATEST 8 SD a text „JEN NA ČELNÍ OKNO“.
Chybí-li kterákoli z těchto náležitostí, vozidlo kontrolou neprojde. K legálně nainstalovaným fóliím by měl majitel od certifikované aplikační firmy vždy obdržet také papírové osvědčení – takzvaný typový list. Tento doklad je vhodné vozit v autě pro případ silniční kontroly.
Vzadu volněji, ale ne bezhlavě
Od sloupku B směrem dozadu mají motoristé situaci jednodušší. U zadních bočních oken a zadního skla není nutné dodržet limit 70 procent, ale pouze za podmínky, že vozidlo má funkční vnější zpětná zrcátka na obou stranách. Splňujete-li tuto podmínku, můžete mít vzadu klidně velmi tmavé sklo.
Ani zadní část auta ale není úplně bez pravidel. Každé dodatečně upravené sklo musí nést schvalovací označení se symbolem ATEST 8 SD. Pokud technik na sklech příslušné štítky nenajde, opět se dívá na vážnou závadu typu B – i kdyby byla fólie nalepená sebelépe a měla perfektní parametry.
Velmi záludnou pastí bývá neodborná instalace fólie na zadním okně. Konkrétně v místě, kde se nachází střední třetí brzdové světlo. Platná vyhláška považuje překrytí této svítilny za samostatnou závadu. Fólie nesmí brzdové světlo zakrýt tak, aby utrpěla jeho viditelnost. Nelze spoléhat na to, že silné LED diody vrstvu nějak prosvítí.
Bubliny a praskliny vás také dostanou
Kromě měření propustnosti a kontroly štítků technici hodnotí i vizuální stav provedené úpravy. Dodatečná vrstva nesmí žádným způsobem zkreslovat ani omezovat výhled řidiče ven.
Problém představují vzduchové bubliny vzniklé neodbornou montáží, mechanické poškození, trhliny, škrábance nebo postupné odlepování materiálu od skla. Pokud se na okně vytvoří nežádoucí optické vady, hledí se na ně stejně přísně jako na prasklé sklo.
Co znamená závada B a co vás čeká
Když technik zapíše do protokolu vážnou závadu kategorie B kvůli sklům, vozidlo není technicky způsobilé k provozu na další dva roky. Dostanete protokol s platností na pouhých 30 dnů. Během tohoto měsíce musíte závadu odstranit – což v praxi znamená fólie strhnout nebo je nechat předělat do legálního stavu – a následně absolvovat celou opakovanou technickou kontrolu, za kterou znovu zaplatíte.
Není radno spoléhat ani na to, že do další STK je ještě daleko. Měřicí přístroje má k dispozici také Policie ČR. Policisté dnes běžně provádějí silniční kontroly zaměřené na propustnost předních oken přímo v provozu.
Zastavení na silnici s nevyhovujícími skly může skončit nejen pokutou, ale i odebráním osvědčení o registraci vozidla. Pokud propustnost předních skel klesne pod extrémní hranici 20 procent, policisté to posuzují jako nebezpečnou závadu kategorie C. V takovém případě mohou na místě zakázat další jízdu a řidiči ve správním řízení hrozí pokuta až 10 000 Kč a zákaz řízení na 6 až 12 měsíců.
Rychlá kontrola před návštěvou STK
Než vyrazíte se svým vozem na pravidelnou technickou prohlídku, vyplatí se věnovat sklům pár minut pozornosti. Zkontrolujte, zda na všech upravených oknech drží předepsané schvalovací štítky. Přesvědčte se, že fólie na sobě nemá žádné bubliny, praskliny ani odchlipující se okraje.
Podívejte se na zadní okno, zda fólie nezasahuje do třetí brzdové svítilny. Pokud máte tónovaná přední boční okna z druhovýroby, nechte si jejich celkovou propustnost přeměřit v odborném servisu.
Zlaté pravidlo pro klidnou návštěvu kontrolní linky je prosté. Neřiďte se sliby prodejců z internetu ani údaji na krabičce od fólie. Rozhodující je vždy celková propustnost celého okna, oficiální homologace a precizní provedení montáže. Jedině tato kombinace zaručí, že z STK odjedete s novou známkou vylepenou na další dva roky bez zbytečných nervů a dalších výdajů.
Zdroje článku: techzpravy.cz, autojournal.cz, fajntip.cz
Autor článku: Monika Blažková