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Past na STK: Není vůbec vidět, ale vyhodí vás za ni spolehlivě

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Dennívýzva
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Tónování skel patří k nejčastějším vylepšením vozu. Majitelé aut ale často netuší, že i zdánlivě nevinná fólie může znamenat stopku na technické kontrole. Problém přitom nemusíte vůbec vidět.
Past na STK: Není vůbec vidět, ale vyhodí vás za ni spolehlivě

Past na STK: Není vůbec vidět, ale vyhodí vás za ni spolehlivě

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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