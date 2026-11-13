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Parfémy za 60 000 nastrkali do tašky a odešli bez placení. Policie hledá tři snědé muže

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Dennívýzva
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Pražští policisté pátrají po trojici zlodějů, kteří na Chodově nakradli voňavky za 60 tisíc. V obchodě je nenápadně nacpali do tašky na kolečkách a rychle odešli. Podle policie jde zřejmě o cizince.
Parfémy za 60 000 nastrkali do tašky a odešli bez placení. Policie hledá tři snědé muže

Parfémy za 60 000 nastrkali do tašky a odešli bez placení. Policie hledá tři snědé muže

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 13.11.2026 09:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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