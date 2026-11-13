Zemřel legendární veslař Oldřich Svojanovský. Bylo mu 80 let

Zemřel legendární veslař Oldřich Svojanovský. Bylo mu 80 letPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Zemřel legendární veslař Oldřich Svojanovský. Bylo mu 80 letZdroj: Praha 12
Článek byl publikován 13.11.2026 16:00
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