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Zemřel legendární veslař Oldřich Svojanovský. Bylo mu 80 let

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Ve věku 80 let zemřel ve středu 11. listopadu legendární český veslař Oldřich Svojanovský. Společně se svým starším bratrem Pavlem, který zemřel již dříve, získal dvě olympijské medaile. V roce 1972 vybojovali na olympijských hrách v Mnichově stříbro a o čtyři roky později v Montrealu bronz.
Zemřel legendární veslař Oldřich Svojanovský. Bylo mu 80 let

Zemřel legendární veslař Oldřich Svojanovský. Bylo mu 80 let

Zdroj: Praha 12
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 13.11.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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