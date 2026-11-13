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Javor z Pelíšků roste v Košířích. Strom zasadil režisér Jan Hřebejk

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V pražských Košířích, nedaleko ulice Schodová, kde se před více než čtvrt stoletím natáčely některé scény legendárního filmu Pelíšky, přibyl nový strom. Javor Pelíšek zasadili režisér Jan Hřebejk, podnikatel Libor Hledík a kurátorka Petra Hledík Jechová.
Javor z Pelíšků roste v Košířích. Strom zasadil režisér Jan Hřebejk

Javor z Pelíšků roste v Košířích. Strom zasadil režisér Jan Hřebejk

Zdroj: Praha 5
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 13.11.2026 13:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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