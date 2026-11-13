Podvodník namluvil stařence, že její syn má problémy. Obral ji o 80 tisíc

Podvodník namluvil stařence, že její syn má problémy. Obral ji o 80 tisícPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Podvodník namluvil stařence, že její syn má problémy. Obral ji o 80 tisícZdroj: Policie ČR
Článek byl publikován 13.11.2026 05:25
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Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →
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