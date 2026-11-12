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Konec jednosměrky v ulici Na Krutci v Praze 6, soud ji zrušil po stížnosti Středočechů

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Městský soud v Praze přihlédl k názoru Středočeského kraje a zrušil zjednosměrnění ulice Na Krutci v Praze 6. Praha 6 podle soudu opatření nedostatečně odůvodnila a nevyhodnotila jeho dopady.
Konec jednosměrky v ulici Na Krutci v Praze 6, soud ji zrušil po stížnosti Středočechů

Konec jednosměrky v ulici Na Krutci v Praze 6, soud ji zrušil po stížnosti Středočechů

Zdroj: Praha 6
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 12.11.2026 12:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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