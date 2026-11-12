Konec jednosměrky v ulici Na Krutci v Praze 6, soud ji zrušil po stížnosti Středočechů

Konec jednosměrky v ulici Na Krutci v Praze 6, soud ji zrušil po stížnosti StředočechůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Konec jednosměrky v ulici Na Krutci v Praze 6, soud ji zrušil po stížnosti StředočechůZdroj: Praha 6
Článek byl publikován 12.11.2026 12:29
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