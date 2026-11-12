Myslet si, že děti naučíme jíst čočku, je naivní. Část ředitelů změnu vyhlášky vítá

Domnívají se, že lze vařit zdravě a zároveň tak, aby dětem chutnalo. Nejhůře děti podle ředitelů přijímají ryby a luštěniny. O tom, že výživové standardy dané vyhláškou o školním stravování budou nezávazným doporučením, ve středu informovali ministři školství a zdravotnictví.
„Za mě je dobře, že je doporučující, a kdybych si mohla vybrat, tak ji zruším. Myslíme si, že děti učíme zdravému životu, ale na jednom konci se vydává jídlo a na druhém se vysýpá za státní peníze. Každá školní jídelna ví, co dětem chutná, každá školní jídelna ví, co je zdravá výživa. Ale myslet si, že děti naučíme jíst čočku, když s rodiči chodí na running sushi, je hrozně naivní," řekla ředitelka ZŠ Litvínovská 600 v Praze 9 Naďa Koháková.
Podobně to vidí i ředitel ŽS Londýnská v Praze 2 Martin Ševčík. „Osobně si myslím, že je to krok správným směrem. Bude se vařit to, co dětem více chutná. Musí se samozřejmě dodržovat nějaká pravidla, která jsou selským rozumem jasná, že se nesmí přehánět sladká jídla, sladké nápoje. Představa, že školní jídelny mají při svém provozu prostor převychovávat chutě, je mylná. To musí začít v rodinách," řekl Ševčík.
Ředitel ZŠ Bohumila Hrabala v Praze 8 Matěj Rašovský změnu vyhlášky také uvítal. Podle něho škola v současnosti vaří zdravě, ale spotřební koš nové vyhlášky by plnila přibližně ze 60 procent. Musela by především začít mnohem častěji vařit ryby, které děti odmítají. „A co budou dělat? Koupí si pak kebab po škole. Jednou týdně by se ryba určitě měla zařadit, ale tam to vycházelo víckrát," uvedl Rašovský.
Podle něho by kuchyně měla problém uvařit i typicky české pokrmy, jako jsou koprová nebo rajská omáčka, protože se do nich přidává cukr, a jídlo by se pak obsahem cukru nevešlo do limitu. „Žádné české jídlo nemůže zůstat v klasické receptuře, aby to vyhovovalo těm tabulkám," doplnil Rašovský.
Množství ryb ve vyhlášce vidí jako problém i Ševčík. „Obecně nejvíce tolerováno je smažené rybí filé, což je asi ta nejméně vhodná úprava. S luštěninami je to tak napůl, například chilli con carne je poměrně dobře přijímáno, ale například cizrna ne," vyjmenoval Ševčík.
Kdyby platila nová vyhláška, nemohla by jídelna podle něho zachovat současnou nabídku, kdy vaří čtyřikrát týdně pokrm z masa a alternativu bez masa. Vyhláška měla totiž množství masa ve spotřebním koši snížit.
Podobné zkušenosti má i Koháková. „Když dáte jako přílohu pohanku, tak pohanka má takovou zvláštní vůni. Děti se v tom porýpou a vyhodí to. Takové to - schováme čočku do karbanátku - děti prostě poznají, že je čočkový, nejsou hloupé," popsala zkušenosti z jídelny Koháková. Doplnila, že jídelna by podle nové vyhlášky nemohla vařit sladká jídla, která děti podle ní milují.
Podle návrhu, který připravil Státní zdravotní ústav, měly jídelny nově servírovat například méně brambor a omezit by se měly sladké nápoje. Snížit se měly průměrné porce masa, naopak mírně přibýt by v jídelníčku mělo ryb či luštěnin.