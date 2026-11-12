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Myslet si, že děti naučíme jíst čočku, je naivní. Část ředitelů změnu vyhlášky vítá

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Dennívýzva
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Někteří ředitelé pražských základních škol vítají, že vyhláška o školním stravování bude pouze doporučující. Podle nich by změna jídelníčku vedla k tomu, že by děti jídlo vyhazovaly a potom si kupovaly rychlé občerstvení.
Myslet si, že děti naučíme jíst čočku, je naivní. Část ředitelů změnu vyhlášky vítá

Myslet si, že děti naučíme jíst čočku, je naivní. Část ředitelů změnu vyhlášky vítá

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.11.2026 16:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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