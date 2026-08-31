Zvýšené slinění v hlubokém spánku nemusí být známkou nemoci či poruchy

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Zvýšené slinění v hlubokém spánku nemusí být známkou nemoci či poruchyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Spánek je pro člověka podstatnou součástí života. Během něj tělo načerpá novou energii a mozek může podstoupit proces regenerace. Nedostatečné vyspání může mít vážné následky jak na fyzický stav, tak především na ten duševní. Dle věku se pak odlišuje potřebná doba spánku.
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Zdroj: Fotografie: Pexels
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