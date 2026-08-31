Tuhle věc nikdy nedávejte do horké vody. Češi to dělají roky a ničí si tím celou sadu

Ostrý nůž je v kuchyni k nezaplacení a poctivá sada vydrží při troše péče dlouhé roky. Spousta domácností si ji přitom sama ničí, a to úplně obyčejným zvykem, který na první pohled vypadá neškodně. Stačí pár měsíců a z nožů, které kdysi krájely rajče jako máslo, je tupá kolekce, se kterou si neporadí ani nožíř. Na vině bývá voda, která je zkrátka moc horká.
Horká voda ostří nešetří
Když nůž ponoříte do vroucí vody nebo ho pošlete na cyklus do myčky, vystavíte jeho ostří vysoké teplotě. A ta napáchá víc, než by člověk čekal. „Vysoká teplota při mytí způsobí, že nůž změkne a nedrží ostří,” uvedl pro web Nazeleno.cz odborník na broušení Martin Urlich. Čepel, která takhle ztratí své vlastnosti, se pak tupí mnohem rychleji a hůř se udržuje.
K horku se navíc přidávají mycí prostředky do myček. Ty jsou schválně hodně silné, aby si poradily se zaschlými a připálenými zbytky jídla. U talířů se ale nezastaví. Pustí se totiž i do jemného ostří, a tak stačí pár cyklů v myčce a čepel je poškozená natolik, že už se do formy nevrátí. Komu na ostrých nožích záleží, ten je myčce nesvěří.
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Poškozené ostří není jediná škoda. Horká voda společně s vlhkem a chemií se opře i do rukojeti, a to hlavně u nožů s dřevěnou nebo lepenou rukojetí. Dřevo popraská, ztratí barvu a časem se začne oddělovat od kovové části. U čepelí spojených nýty jdou agresivní prostředky ještě dál a pouštějí se do samotných nýtů, takže se nůž může nakonec doslova rozpadnout. Zrádné je, že po prvním umytí nic nepoznáte. Poškození se ale sčítá s každým dalším cyklem, až jednoho dne držíte v ruce kus, který je na vyhození.
V myčce se nože otloukají a rezaví
Nože v myčce nestojí pěkně srovnané. Voda s nimi cloumá, čepele narážejí do talířů, hrnců i do plastového košíku na příbory a na ostří vznikají drobné zoubky a vruby. Stejně dopadnou i nože pohozené volně v šuplíku mezi ostatními příbory, kde se otloukají navzájem.
V myčce nože narážejí do nádobí i do košíku a vlhkost po doběhnutí programu jim přidá rez. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Druhým nepřítelem je vlhkost. Uvnitř myčky se pára drží ještě dlouho po doběhnutí programu, a když pak neosušený nůž skončí v zavřené zásuvce, koroze na sebe nenechá čekat. Rez podpoří i kyselé nebo slané zbytky jídla, třeba z nakládané zeleniny nebo marinády. Když je necháte na čepeli zaschnout, rezavé skvrny se objeví i na noži, který je označený jako nerezový.
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Dobrá zpráva je, že správná péče zabere pár vteřin. Nože myjte ručně ve vlažné až teplé vodě s trochou saponátu, ideálně hned po použití, dokud na nich jídlo nezaschne. Vroucí vodě se vyhněte, není potřeba. Hned po umytí je otřete do sucha, aby na ostří nezůstávala vlhkost.
Důležité je i to, kam nože uklidíte. Nejšetrnější je magnetická lišta na stěně nebo dřevěný blok, ve kterých leží každý nůž samostatně a čepele se navzájem nedotýkají. Volně v šuplíku mezi vidličkami jen ztrácejí ostří. Myslete taky na podložku. Nejlépe poslouží dřevěné nebo bambusové prkénko, zatímco sklo, kámen i tvrdý levný plast ostří zbytečně rychle otupí.
Správnou péči o nože přehledně shrnuje následující tabulka:
Oblast Vhodné Nevhodné Mytí ručně ve vlažné až teplé vodě se saponátem, hned po použití vroucí voda a myčka Uložení magnetická lišta nebo dřevěný blok volně v šuplíku mezi příbory Podložka dřevěné nebo bambusové prkénko sklo, kámen, tvrdý levný plast Tupým nožem si ublížíte snáz než ostrým Přečtěte si také: Kdo měl za ČSSR tuhle formu na bábovku, byl v kuchyni král. Dnes ji sběratelé vykupují i za 5 000 Kč
Otupený nůž zdržuje a navíc je nebezpečný. Když čepel neklouže hladce, musíte při krájení přitlačit a nůž vám pak snáz sklouzne z potraviny do prstů. Ostří proto pravidelně srovnávejte ocílkou, pár tahů mu vrátí říz. Jakmile je nůž opravdu tupý, odneste ho k nožíři. Ten dokáže vrátit tvar i zdánlivě zničené čepeli, kterou byste už chtěli vyhodit. Levným samoúčelným brouskům se raději vyhněte, často ostří spíš poškodí, než aby ho zachránily.
Zdroje: https://www.nazeleno.cz/proc-noze-nepatri-do-mycky-spravna-pece-vam-usetri-tisice-korun/, https://www.mora.cz/rada/jake-nadobi-nedavat-do-mycky/, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/muzete-mit-doma-ostre-noze-jak-toho-dosahnout.html, https://www.brousimrucne.cz/pece-o-noze/, https://tvujmagazin.cz/extra/domacnost/proc-vam-reznou-kuchynske-noze-a-jak-je-spravne-vycistit/nikola-svobodova/