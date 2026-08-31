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Heslo samo o sobě nestačí, hackeři ho prolomí za minuty. USB klíč za 550 Kč ochrání účty lépe než SMS kódy

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Šestimístné heslo z malých písmen padne při offline útoku za pár sekund. Hardwarový klíč Thetis FIDO2 stojí tolik co dvě pizzy a phishing z principu zastaví.
Bezpečnostní klíč Thetis

Bezpečnostní klíč Thetis

Zdroj: Thetis
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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