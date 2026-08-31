Staré příbory po babičce mohou mít cenu až 100 000 Kč. Rozhoduje značka na zadní straně

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Tím tajemným pokladem, který dnes vyvolává na aukcích doslova šílenství, je starožitná stříbrná 37dílná sada příborů pro 6 osob od legendární značky Sandrik. Tato kompletní souprava, vyrobená z masivního stříbra, představovala ve své době vrchol elegance a společenského statusu. Sada obsahuje nejen klasické polévkové lžíce, vidličky a nože s ocelovou čepelí, ale také jemné dezertní a mokka lžičky, luxusní lžičky na kaviár a impozantní servírovací naběračku o délce přes 26 centimetrů. Když takový příbor vezmete do ruky, okamžitě ucítíte jeho poctivou váhu – celá sada váží úctyhodných 2 025 gramů. Je to zkrátka kus historie, ze kterého dýchá atmosféra salonů první republiky.
Příběh značky Sandrik: Když se slovenské řemeslo spojilo s prvorepublikovým luxusem
Historie tohoto stříbrného zázraku nás zavádí do slovenské obce Dolné Hámre, kde sídlil věhlasný podnik Sandrik a.s. V období mezi lety 1929 a 1941, tedy v éře vrcholící první Československé republiky, zde vznikaly ty nejkrásnější kousky užitého umění. Sandrik byl synonymem pro preciznost, kvalitu a nadčasový design.
Jejich stříbrné sady nebyly jen obyčejným nádobím, ale investicí do rodinného dědictví. Každý detail, od ladných křivek rukojetí až po dokonale vyvážené proporce, byl navržen tak, aby přetrval generace. Není divu, že se tyto příbory staly chloubou měšťanských domácností po celém Československu.
Detektivka v příborníku: Jak poznat drahý unikát od levné napodobeniny?
Mezi lidmi bohužel koluje mýtus, že jakékoliv staré příbory po babičce mají hodnotu desítek tisíc korun. Realita je však střízlivější. Většina běžných domácích příborů z 20. století byla vyrobena z nerezové oceli, hliníku nebo z postříbřené alpaky, a jejich hodnota se pohybuje v řádu stokorun.
Dokonce ani samotné logo Sandrik automaticky neznamená bohatství, protože tato značka masově vyráběla i levné nerezové příbory (označené jako Anticorro) či alpaku. Skutečný poklad poznáte podle punců. Originální stříbrná sada Sandrik z této éry nese československý státní punc „trojvrší s křížem a číslem 3“.
Jak varuje renomovaný starožitník a soudní znalec v oboru drahých kovů: „U starých sad se nevyplatí hádat hodnotu podle vzhledu. Rozdíl mezi bezcenným postříbřeným příborem a drahým puncovaným stříbrem se často schovává na místech, kam se člověk běžně nepodívá – na krčku lžic nebo u čepele nože. Pokud tam chybí státní punc, jde o obecný kov a hodnota je minimální.“
Pohádkové zhodnocení: Kolik za sadu dostanete a kde ji bezpečně prodat?
Pokud máte to štěstí a vaše sada prošla puncovním testem úspěšně, držíte v rukou hotové jmění. Zatímco v době pořízení stála tato sada zlomek dnešních cen, dnes se její tržní hodnota na sběratelském trhu (například v aukční síni Retroantik Brno či na portálu Aukro) pohybuje kolem neuvěřitelných 98 500 Kč za kompletní a zachovalou sadu. I kdybyste se rozhodli příbory prodat pouze na váhu stříbra, čistá hodnota drahého kovu (po odečtení ocelových čepelí) činí přibližně 42 000 až 45 000 Kč. Sběratelská hodnota však tuto částku zdvojnásobuje!
Mnoho lidí však zažije zklamání, když si spletou materiály, což potvrzuje i jeden z uživatelů na sběratelském fóru: „Našli jsme na půdě starou krabici s příbory Sandrik a už jsme se radovali, kolik za to dostaneme. Pak nám v zastavárně vysvětlili, že je to jenom obyčejný nerezový plech Anticorro a nemá to cenu ani pětistovky. Lidi si pletou značku s materiálem.“
Chcete-li takovou sadu prodat, vyhněte se zastavárnám a raději oslovte specializované aukční domy nebo vyzkoušejte internetové aukce, kde se o váš poklad poperou skuteční znalci. Zkuste prohledat půdu, staré skříně nebo chalupu – možná tam na vás čeká zapomenuté stříbrné dědictví!
Zdroje článku: londongoldexchange.co.uk, aukro.cz, fajntip.cz
Autor článku: Kristýna Pokorná