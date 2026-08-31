Tuhle zeleninu nikdy nemyjte pod tekoucí vodou. Většina lidí to dělá a zbytečně z ní všechno vyplaví

Čerstvý salát nebo hrst mladého špenátu vypadají po nákupu trochu zaprášeně, a tak je většina lidí nahází do dřezu a pořádně proplachuje pod proudem vody. Vede je k tomu dobrý úmysl. Jenže právě u téhle křehké zeleniny se tím do odpadu spláchne velká část toho, kvůli čemu ji vlastně jíme. Není to tak, že by se listů voda nesměla ani dotknout. Rozhoduje ale, jak dlouho v ní leží a jestli je oplachujete vcelku, nebo až nakrájené.
O jakou zeleninu vlastně jde
Řeč je o listové zelenině. Nejvíc se to týká salátu a špenátu, křehké a náchylné jsou ale i rukola, mangold, polníček, mladý kadeřávek nebo čerstvé natě a bylinky. Tyhle druhy mají tenké, jemné listy s velkým povrchem, který snadno saje vodu a rychle vadne. Když je necháte chvíli plavat v napuštěném dřezu nebo je dlouze proháníte pod kohoutkem, nasáknou, ochabnou a ztratí část chuti i cenných látek.
Pevná a tvrdá zelenina jako mrkev nebo brambory tímhle netrpí, ty klidně drhněte kartáčkem. Starosti dělá právě to křehké listí, které máme doma v lednici skoro pořád.
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Za tím vším stojí jednoduchá chemie. Velká část vitamínů v zelenině je rozpustná ve vodě, platí to hlavně pro vitamin C a vitamíny skupiny B. Jakmile se list dostane do delšího kontaktu s vodou, tyhle látky se do ní začnou uvolňovat a mizí i s vodou do kanalizace.
Čím větší plocha listu je vodě vystavená a čím déle to trvá, tím větší je ztráta. K tomu se přidává fakt, že nejvíc vitamínů bývá uloženo těsně pod povrchem. Namočený a zvadlý salát tak sice vypadá pěkně umytě, jenže kus své výživové hodnoty už nechal ve výlevce.
Největší chyba? Mýt až nakrájené
Nejčastější prohřešek nastává ve chvíli, kdy salát nebo natě nejdřív nasekáme a teprve pak je házíme do cedníku a proplachujeme. Krájením vytvoříte spoustu nových řezných ploch a voda pak omývá přesně ta místa, kde vitamíny sedí. Do jídla tak dorazí listy sice čisté, ale ochuzené.
Přečtěte si také: Kdo měl za ČSSR tuhle formu na bábovku, byl v kuchyni král. Dnes ji sběratelé vykupují i za 5 000 Kč Krájení před mytím vytvoří nové plochy, ze kterých voda snadno odnese živiny. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Platí proto jednoduché pořadí: nejdřív umýt vcelku, teprve potom trhat nebo krájet. A ideálně až ve chvíli, kdy se chystáte jíst, protože nakrájená zelenina ztrácí živiny i na vzduchu.
Jak salát a špenát umýt správně
Postup je snadný a zabere pár vteřin:
Listy nechte pohromadě. Krátce je opláchněte pod mírným proudem vlažné vody a hned vyndejte. Vynechte dlouhé máčení v napuštěném dřezu i čekání, ať se to pořádně vyluhuje. Umytou zeleninu osušte, ať už v odstředivce na salát, nebo jemně mezi papírovými utěrkami, aby na ní nezůstávala přebytečná voda.
U hlávkového salátu navíc stačí odstranit několik svrchních listů, které bývají nejšpinavější, a vnitřek hlávky zůstane skoro čistý sám od sebe.
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Aby bylo jasno, opláchnout listovou zeleninu je správně a rozhodně to nevynechávejte. Krátké omytí pod tekoucí vodou totiž patří k nejúčinnějším způsobům, jak z povrchu dostat prach, zbytky hlíny i rezidua pesticidů. Podle korejské studie, kterou v roce 2022 zveřejnil odborný časopis Foods, odstranilo u listové zeleniny prosté opláchnutí pod tekoucí vodou zhruba 77 procent zbytků pesticidů, tedy víc než namáčení ve vodě se speciálním mycím přípravkem.
Celý trik je udělat to rychle a vcelku. Zvládnete to za pár vteřin pod kohoutkem a listům to jenom prospěje. Co jim naopak uškodí, jsou dlouhé koupele v napuštěném dřezu a mytí až po nakrájení.
Zdroje: https://www.symprove.cz/blogs/blog/jak-pripravit-zeleninu-aby-neztratila-ziviny/, https://www.flowee.cz/clovek/3366-jak-minimalizovat-ztratu-vitaminu-pri-vareni-zde-jsou-tipy, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/kterou-zeleninu-je-treba-cistit-dukladneji/, https://www.stobklub.cz/clanek/10-rad-jak-spravne-zachazet-se-zeleninou/, https://www.nasdum.eu/plody-ktere-neni-dobre-myt-pod-tekouci-vodou-aneb-zasady-spravneho-myti-zeleniny/