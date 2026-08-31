Vědci analyzovali spánek 500 lidí a našli vzorec spojený s Alzheimerem. Klíčový rozdíl se ukázal až po padesátce

V srpnu 2025 zveřejnil tým GIGA Neurosciences při Univerzitě v Lutychu studii, která proměnila pohled na zdánlivě banální noční probouzení. Výzkumníci vedení Puneetem Talwarem a Gillesem Vandewallem analyzovali spánkové záznamy 453 mladých dospělých (18–31 let) a 87 osob ve věku 50–69 let. Všichni byli zdraví, bez kognitivních obtíží. Přesto se u starší skupiny vynořil zřetelný vzorec: čím vyšší polygenní rizikové skóre pro Alzheimerovu chorobu nesli v DNA, tím častěji se v jejich nočním EEG objevoval specifický podtyp mikroprobuzení. U mladých účastníků žádná taková souvislost neexistovala.
Proč záleží na typu mikroprobuzení, a ne jen na jejich počtu
Klíčový detail celého nálezu spočívá v rozlišení dvou odlišných podob krátkých mozkových aktivací během spánku. Lutychský tým pracoval s jemnou klasifikací takzvaných arousals:
- Rizikový podtyp: mikroprobuzení, které převede spícího do jiného spánkového stadia, aniž se zvýší svalový tonus. Právě tento vzorec se u padesátníků a šedesátníků pojil s vyšším genetickým rizikem Alzheimerovy choroby, horší výchozí pozorností a výraznějším poklesem paměti po dvou i sedmi letech sledování.
- Příznivý podtyp: mikroprobuzení rovněž doprovázené přechodem stadia, ovšem se zvýšením svalového tonu. Tento typ se naopak vázal k nižšímu polygennímu rizikovému skóre a lepším kognitivním výsledkům.
Rozdíl tedy nespočívá v tom, kolikrát za noc se mozek krátce aktivuje. Podstatná je neurofyziologická „kvalita“ takové aktivace, tedy zda rozpojí plynulost spánku, nebo zůstane relativně neškodná. Starší práce stejného lutychského týmu přitom ukázala, že právě onen rizikový podtyp se u zdravých lidí 50–70 let pojí i s vyšší kortikální amyloidovou zátěží. Nová studie tuto linii posouvá od amyloidu ke genetickému riziku a k pozdější změně kognice.
Locus coeruleus: maličká struktura s obrovským vlivem na spánek i Alzheimera
Proč se vazba mezi mikroprobuzeními a genetickým rizikem projeví až po padesátce? Přímou mechanistickou odpověď studie nenabízí, ale lutychský tým směřuje pozornost k locus coeruleus, drobné oblasti v mozkovém kmeni, která řídí bdělost, pozornost a regulaci spánkových cyklů. S přibývajícím věkem roste frekvence arousals spojených s přechodem spánkového stadia. Současně se v locus coeruleus po desetiletí hromadí abnormální tau protein; neuropatologické studie dokumentují jeho přítomnost v této struktuře už od raného dospělého věku. Ve středním věku se obojí může sečíst: křehčí spánková mikrostruktura potká dlouhodobě narůstající zranitelnost noradrenergního systému, a genetické riziko se začne ve spánkovém záznamu „propisovat“ měřitelněji.
Právě proto může být spánková mikrostruktura citlivějším ukazatelem než subjektivní dojem z noci. Člověk se ráno cítí odpočatý, ale jeho EEG prozrazuje jemné trhliny v kontinuitě spánku, které sám nevnímá.
Daleko od ordinace: co dnes spánkový signál znamená pro praxi
Atraktivita nálezu spočívá v jeho neinvazivnosti: stačí noční EEG záznam, žádná lumbální punkce ani drahý PET sken. Jenže od výzkumné asociace ke klinickému nástroji vede dlouhá cesta. Současná revidovaná kritéria Alzheimer’s Association staví diagnostiku na biologických biomarkerech, tedy hladinách amyloidu a tau v mozkomíšním moku či krvi, a výslovně nepodporují testování bezpříznakových osob mimo výzkumné protokoly. Spánkový marker z Lutychu je funkční, nepřímý a zatím postrádá klinicky zavedené prahy.
V Česku jsou rutinně dostupné a hrazené likvorové biomarkery; krevní se validují. Specializovanou péči organizují Centra biologické léčby Alzheimerovy nemoci. Spánkové laboratoře po celé republice zvládnou polysomnografii, ale jako screening Alzheimerovy choroby ji nikdo neindikuje. A chytré hodinky či prsteny? Americká akademie spánkové medicíny upozorňuje, že spotřebitelské trackery postrádají validaci proti zlatému standardu a k diagnostice sloužit nemají.
Co dělat, když se v noci budíte a máte v rodině Alzheimera
Neklidný spánek sám o sobě nelze číst jako předzvěst neurodegenerativního onemocnění, protože má desítky běžnějších příčin od spánkové apnoe přes stres po hormonální změny. Pokud vás ale trápí přetrvávající fragmentovaný spánek a zároveň víte o rodinné zátěži, dává smysl navštívit spánkovou ambulanci kvůli léčitelným poruchám. Při subjektivních kognitivních obtížích nebo silné dědičné predispozici je na místě konzultace s neurologem či kognitivní ambulancí, kde pracují s etablovanými biomarkerovými postupy.
Lutychský objev otevírá fascinující perspektivu: spánek jako okno do preklinických procesů v mozku, které se jinak skrývají pod prahem vnímání. Než se z něj stane diagnostický nástroj, čekají vědce rozsáhlejší longitudinální studie s přesně definovanými prahovými hodnotami, a právě na těch teď Talwarův tým pracuje.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková