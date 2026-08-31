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Vědci analyzovali spánek 500 lidí a našli vzorec spojený s Alzheimerem. Klíčový rozdíl se ukázal až po padesátce

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Belgický výzkum na 540 zdravých lidech odhalil, že určitý typ nočních mikroprobuzení se u padesátníků a šedesátníků váže k vyššímu genetickému riziku Alzheimerovy choroby, a to roky předtím, než se objeví první potíže s pamětí.
Vědci analyzovali spánek 500 lidí a našli vzorec spojený s Alzheimerem. Klíčový rozdíl se ukázal až po padesátce

Vědci analyzovali spánek 500 lidí a našli vzorec spojený s Alzheimerem. Klíčový rozdíl se ukázal až po padesátce

Zdroj: Foto: Pixnio
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

Články z VědaŽivě.cz přibližují aktuální dění ve světě vědy, technologií a přírody způsobem, který je srozumitelný i pro čtenáře bez odborného vzdělání. Nabízejí přehled nových objevů, výzkumů a trendů, ale i zajímavosti z každodenního života, které mají vědecké pozadí – od lidského zdraví přes...

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