Alpský průsmyk ve 2 474 m otevřeli letos v květnu, poprvé od roku 1959. Za rekordem stojí chybějící sněhová pokrývka v lavinových zónách

13. května 2026 ráno v sedm hodin se zvedla závora na Timmelsjoch Hochalpenstraße; v 67leté historii této alpské silnice se to nikdy předtím nestalo. Provozovatel, společnost Timmelsjoch Hochalpenstraße AG, označil sezonu za výjimečnou ještě dříve, než frézy dosáhly sedla ve 2 474 metrech. Už 24. dubna hlásil pětičlenný tým se třemi těžkými sněhovými frézami, že se k vrcholu průsmyku proklestil za pouhý týden, zatímco normálně tato etapa zabere tři až čtyři týdny. Celé odklízení, které v průměrné zimě trvá šest až osm týdnů, letos skončilo za tři.
Proč frézy projely třikrát rychleji než obvykle
Za rekordním otevřením stojí tři vzájemně provázané faktory. Prvním byla mimořádně slabá sněhová pokrývka, kterou provozovatel přirovnal k roku 2007 a popsal jako nejnižší za poslední dvě dekády; ORF Tirol reportoval sněhové stěny podél vozovky vysoké pouhé dva až tři metry, zatímco v jiných sezonách dosahovaly bariéry až deseti metrů. Druhým faktorem bylo stabilní jarní počasí, které frézám umožnilo pracovat bez přerušení. Třetím byla příznivá lavinová situace na jihotyrolské straně, kde se sjezdové dráhy táhnou z téměř třítisícových hřebenů přímo nad serpentiny; právě lavinové riziko v tomto úseku bývá častým důvodem odkladu otevření i po dokončení frézování.
Srovnání s předchozími roky
Dosavadní rekord držel rok 2007 s otevřením 19. května, letošek ho překonal o šest dní. V roce 2022 se závora zvedla 20. května, v roce 2023 až 10. června, v sezoně 2024 dokonce 14. června po téměř osmi týdnech prací a při závějích místy dvanáct metrů vysokých. I relativně brzké otevření v prvním květnovém týdnu 2025 nedosáhlo data z roku 2026. Náš dopočet z doložených let 2022–2024 dává průměrné otevření kolem 5. června; 13. květen 2026 tedy přišel zhruba o tři týdny dříve.
Klimatický kontext: teplá zima, málo sněhu, a přesto lavinové nebezpečí
GeoSphere Austria vyhodnotila zimu 2025/26 v rakouských horách jako o 1,9 °C teplejší oproti normálu 1991–2020 a se sněhovou pokrývkou pod průměrem ve všech výškových pásmech. Dlouhodobé trendy ukazují na zkracování doby souvislého sněhu v Alpách, zejména ve středních a nižších polohách. Paradoxně sněhově chudá zima automaticky neznamenala bezpečnější podmínky: tisková zpráva tyrolské zemské vlády popisuje, že slabý sněhový základ z počátku zimy vytvořil nestabilní podklad, na který pozdější sněžení navrstvilo nebezpečné desky. Celá Euregio zažila jednu z nejdelších fází zvýšeného lavinového stupně za poslední roky; že se Timmelsjoch přesto otevřelo rekordně brzy, svědčí o tom, že právě na jeho konkrétních svazích byla situace příznivější než jinde.
Co rekordní otevření znamená pro české řidiče mířící přes Alpy
Timmelsjoch spojuje zadní Ötztal v Tyrolsku s údolím Passeiertal v Jižním Tyrolsku. Z českého pohledu dává smysl nájezd přes Inntal do Ötztalu, pokračování přes Sölden a Obergurgl až na sedlo a sjezd do Moosu směrem na Merano. Pro motoristy a motorkáře mířící do západní části Jižního Tyrolska, okolí Merana, údolí Vinschgau nebo dál ke Gardskému jezeru představuje květnové otevření reálnou alternativu k Brennerskému koridoru.
Praktické parametry pro sezonu 2026:
- Provozní doba: denně 7:00–20:00, mimo tento interval průjezd zakázán
- Mýtné: osobní automobil 20 eur jednosměrně / 28 eur zpáteční, motocykl 18 / 25 eur
- Omezení na italské straně: obytná auta a lehká nákladní vozidla max. 8 tun, autobusy max. 10 metrů délky a 8 tun, delší autobusy a přívěsy nad 4,5 metru zakázány
Systémovou úlevou pro přetížený Brenner ale Timmelsjoch být nemůže: Brennerský koridor A12/A13 zvládá násobně vyšší objem dopravy. Timmelsjoch ročně projede kolem 200 tisíc vozidel, tedy číslo, které na frekventované dálnici projede za několik dní.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková