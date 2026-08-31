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Češi pořád dělají tuhle 1 chybu při odchodu do důchodu. Myslí si, že si odpočinou, ale důchod jim pak klesne klidně o 5 112 Kč ročněPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Poslední rok před penzí si spousta lidí představuje jako zasloužené zpomalení. Práci […]
Češi pořád dělají tuhle 1 chybu při odchodu do důchodu. Myslí si, že si odpočinou, ale důchod jim pak klesne klidně o 5 112 Kč ročně
Zdroj: Spotřebitelov.cz
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Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...Všechny články tohoto autora →
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