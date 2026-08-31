Kadeřnice varuje důchodkyně 60+: tenhle sestřih vám přidává 5 let. Nosí ho půlka českých seniorek

Půl hodiny v křesle, jednou za dva měsíce, a je klid. Kvůli téhle pohodlnosti sahá spousta žen po šedesátce pořád po stejném krátkém střihu. Kadeřníci u něj ale vidí jeden háček, který se naplno projeví až doma před zrcadlem.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Střih, který nemá kde začít
Žádné nůžky vám samozřejmě nepřipíšou pět let k datu narození. Rozdíl mezi dobře a špatně zvoleným tvarem je ale v zrcadle vidět okamžitě a právě o něm mluví kadeřnice nejčastěji.
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Potíž dělá hodně krátký sestřih, který má všude po hlavě zhruba stejnou délku. Nezůstanou u něj delší prameny kolem obličeje a chybí objem na temeni. Vlasy se pak přilepí k hlavě, mezi nimi začne prosvítat pokožka a obličej dostane tvrdší výraz.
„Nejčastější chyba, kterou u žen po padesátce vídám, je příliš krátký střih. Klasické pixie nebo krátké mikádo těsně k uším sice vypadají nenáročně, ale bez pramenů u obličeje a objemu na temeni často zvýrazní přesně to, co žena nechce,“ řekla pro Kondici.cz kadeřnice Tereza Řezáčová.
Foto: Shutterstock.com Vlasy se změnily, střih zůstal stejný
Za tím vším stojí obyčejná biologie. Po šedesátce bývají vlasy jemnější a řidší, pokožka hlavy tvoří méně mazu, takže jsou i sušší a hůř drží tvar. Tvar, který se roky opíral o hustou hřívu, tak přijde o svůj základ.
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Ze stejného důvodu bývají zrádné i střihy s ostrou geometrií. Přesná linie bez jediného prostříhání sice na fotce vypadá efektně, ve skutečnosti ale rysům obličeje spíš přitíží. Ani opačný extrém většinou nepomůže, protože hodně dlouhé vlasy bez střihu visí v jednom kuse dolů a celý vzhled působí těžce a unaveně.
Foto: Shutterstock.com Délka, která tvář nadlehčí
Nejvděčnější bývá délka k ramenům nebo kousek pod ně. Takzvaný lob, tedy prodloužený bob, drží tvář v měkkém rámu a přitom ji nezatěžuje. Zakryje krk, rozhýbe vlasy a při dobrém prostříhání jim vrátí i objem.
Kdo chce něco kratšího, sáhne po bobu pod bradu. Ten hezky zvýrazní lícní kosti a obličej orámuje. Modernější nádech dodá lehce asymetrický střih, u kterého je jedna strana o kousek delší.
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Pixie ani mikádo na žádném seznamu zakázaných účesů nefigurují. Rozhoduje tvar střihu. Když má pixie delší vrchní partii, kolem uší měkce navázané prameny a ofinu vedenou šikmo, obličej se naopak rozzáří.
Dobře si vede i vrstvený shag. Nahoře nechá vlasům výšku a směrem ke konečkům je postupně odlehčuje, takže účes získá texturu i pohyb. Právě proto se k němu ženy po šedesátce vracejí.
Před příštím stříháním se vyplatí položit kadeřnici jedinou otázku: kde bude mít nový střih objem. Odpověď prozradí víc než jakákoli fotka v katalogu.
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