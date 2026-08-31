Od smrti princezny Diany uplynulo 29 let. Jak by dnes vypadala?

První manželka prince Charlese, tehdejšího prince z Walesu a pozdějšího britského krále Karla III., přišla o život v Paříži, kde byla se svým tehdejším partnerem Dodim Al-Fayedem.
Letos se v médiích objevil dokument, který ukazuje a rozebírá poslední léto obou milenců, stejně jako teorie, které se po jejich smrti začaly objevovat. Pro její fanoušky je dodnes zpráva naprosto šokující a mnozí tvrdí, že se s ní nikdy nesmířili. Princ Harry, Dianin syn, o této ztrátě velmi emotivně píše ve své knize Náhradník a sám říká, že ho tato ztráta doživotně poznamenala, a to i vzhledem k tomu, jakému truchlení byli oba její synové podle královských pravidel vystaveni.
Šok a roky konspirací
Již první zprávy upozorňovaly na honičku s novináři a na fakt, že princezna Diana byla jejich lovnou zvěří. Tučným soustem pro bulvár se stal především její vztah s Dodim Al-Fayedem.
Na její pohřeb, který se konal 6. září, přijely do Londýna 3 miliony lidí a 2,5 miliardy diváků sledovalo přímý přenos. Toho dne porušila protokol i královna Alžběta II. a poklonila se projíždějící Dianině rakvi. Princezna byla pohřbena v Althrop Park ve svém domově v Northamptonshire.
Svůj šok vyjádřil i tehdejší český prezident Václav Havel, který připomněl její nelehký životní příběh. V roce 1991 navštívila Československo, když doprovázela prince Charlese na oficiální návštěvě.
Pro mnohé je dodnes tato zpráva neuvěřitelná.
Skoro třicet let a stále mě to rozpláče,
píší někteří pod dokumentem. Nehoda v pařížském tunelu se stala později tématem mnoha vyšetřování i konspirací. Byl jejich řidič skutečně opilý, když blízcí tvrdí, že vůbec nepil? Sehrálo v nehodě roli záhadné bílé auto, které se nakonec věrohodně nedohledalo?
Jak by vypadala dnes
V době umělé inteligence, ale i ještě roky před ní, vznikaly obrázky, jak by asi princezna vypadala dnes. Když po smrti Alžběty žezlo přebíral Charles, mnozí zauvažovali, jak by to Dianě slušelo jako královně.
Princezna Diana by dnes byla babičkou pěti dětí a vztahy v rodině by byly možná úplně jiné. Camilla, se kterou měl Charles poměr před i během manželství s Dianou, se později stala jeho ženou.
Veřejnost Camillu úplně nikdy nepřijala
Veřejnost ji zprvu přijímala vlažně, ale postupem času se stala minimálně respektovanou. Vysoké oblibě se však dodnes netěší. Kult princezny Diany neumírá ani necelých třicet let po její smrti. Lidé dodnes soucítí s jejím osudem i nešťastným manželstvím a oceňují její charisma a charitativní činnost.
Zdroje článku: youtube.com, nespechej.cz
Autor článku: Renata Petříčková