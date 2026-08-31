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Od smrti princezny Diany uplynulo 29 let. Jak by dnes vypadala?

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Šokující a zároveň velmi smutná zpráva přišla poslední srpnový den roku 1997. V televizi Nova měli zrovna službu Zbyněk Merunka a Eva Jurinová, kteří oznámili, že princezna Diana zemřela při automobilové nehodě.
Od smrti princezny Diany uplynulo 29 let. Jak by dnes vypadala?

Od smrti princezny Diany uplynulo 29 let. Jak by dnes vypadala?

Zdroj: Jaclyn Vernace / Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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