Slzám při krájení cibule lze zabránit překvapivě snadno. Krátký pobyt v mrazáku promění nepříjemnou práci v hračku

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Slzám při krájení cibule lze zabránit překvapivě snadno. Krátký pobyt v mrazáku promění nepříjemnou práci v hračkuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Šikovný trik pro krájení cibule vám pomůže eliminovat slzení očí. Tato zelenina je v kuchyni naprostý základ, bez ní by bylo mnoho jídel bez chuti.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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