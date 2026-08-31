Reklama
3 min
Čeští důchodci zuří: valorizace 2027 pořád nemá výsledek a oni neví, s čím mají počítatPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Otázka je přitom jednoduchá. O kolik od ledna vzroste důchod? Miliony seniorů […]
Čeští důchodci zuří: valorizace 2027 pořád nemá výsledek a oni neví, s čím mají počítat
Zdroj: Spotřebitelov.cz
Reklama
Češi pořád dělají tuhle 1 chybu při odchodu do důchodu. Myslí si, že si odpočinou, ale důchod jim pak klesne klidně o 5 112 Kč ročně
Vláda od 1. ledna přidá zaměstnancům peníze: Juchelka už řekl, kdo si polepší nejvíc
Statisíce lidí, kteří pracují pro stát, kraje nebo obce, čeká od začátku […]
Toto řemeslo vynáší 150 000 Kč měsíčně: Loni ho v Česku dokončil jediný student, prý je podřadné
Existuje profese, za kterou firmy platí i víc než za manažerskou židli, […]
Stát začne platit Čechům za návštěvu lékaře: Vláda mluví o tisících korun, nejvýhodnější to bude pro seniory
Představa, že vám za obyčejnou návštěvu lékaře přistanou peníze rovnou na účet, […]
„Opět úplatek před volbami.“ Senioři reagují na chystaný příspěvek 3 600 Kč jinak, než vláda čekala
Když stát oznámí, že přidá důchodcům, čekali byste vděk. Jenže část seniorů […]
Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...Všechny články tohoto autora →
Na balkoně o velikosti parkovacího místa Je možné vypěstovat i 30 druhů zeleniny. Klíčem jsou tři pravidla, která většina lidí nezná
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 04:25
4 min
Kolegyně nevěřila, že tenhle dort peču bez jediného vejce. V práci zmizel do svačiny a recept po mně chtěli všichni
Bruneta v kuchyni
dnes, 04:20
3 min
Galerie Signal Space: Bezstarostná zábava, nebo reklama na technokracii?
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 04:20
Malá podpora v nezaměstnanosti udržuje nízké mzdy v ekonomice
HN.cz
dnes, 04:17
Kruté, tvrdil Priske po domácím výprasku v derby. Trpišovský ho naprosto překvapil
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 04:13
Reklama
Kadeřnice varuje důchodkyně 60+: tenhle sestřih vám přidává 5 let. Nosí ho půlka českých seniorek
ExtraInspirace
dnes, 04:11
3 min
Zvýšené slinění v hlubokém spánku nemusí být známkou nemoci či poruchy
Krasnezeny.eu
dnes, 04:08
2 min
Čeští důchodci zuří: valorizace 2027 pořád nemá výsledek a oni neví, s čím mají počítat
Spotřebitelov.cz
dnes, 04:07
3 min
Češi pořád dělají tuhle 1 chybu při odchodu do důchodu. Myslí si, že si odpočinou, ale důchod jim pak klesne klidně o 5 112 Kč ročně
Spotřebitelov.cz
dnes, 04:07
3 min
Tuhle věc nikdy nedávejte do horké vody. Češi to dělají roky a ničí si tím celou sadu
Bruneta v kuchyni
dnes, 04:06
4 min
Reklama
Vláčné majonézové koláče s tvarohem a povidly: Vyzkoušejte trik na neuvěřitelně jemné kynuté těsto
Cooky.cz
dnes, 04:05
3 min
Heslo samo o sobě nestačí, hackeři ho prolomí za minuty. USB klíč za 550 Kč ochrání účty lépe než SMS kódy
Mobify.cz
dnes, 04:03
5 min
Tesco zvažuje odchod z Česka. Co by to znamenalo pro čtyři hradecké prodejny?
Hradecká Drbna
dnes, 04:02
5 min
Od smrti princezny Diany uplynulo 29 let. Jak by dnes vypadala?
NESPECHEJ.cz
dnes, 04:00
2 min
Vědci analyzovali spánek 500 lidí a našli vzorec spojený s Alzheimerem. Klíčový rozdíl se ukázal až po padesátce
VědaŽivě.cz
dnes, 04:00
4 min
Reklama
Želvy na ostrově Floreana vyhubili velrybáři před 150 lety. Teď je vědci vracejí zpět díky hybridům z jiné sopky
VědaŽivě.cz
dnes, 04:00
5 min
Alpský průsmyk ve 2 474 m otevřeli letos v květnu, poprvé od roku 1959. Za rekordem stojí chybějící sněhová pokrývka v lavinových zónách
VědaŽivě.cz
dnes, 04:00
3 min
Vláda od 1. ledna přidá zaměstnancům peníze: Juchelka už řekl, kdo si polepší nejvíc
Spotřebitelov.cz
dnes, 04:00
4 min
Co zůstalo mimo kameru? Třeštíková promluvila o mužích, o kterých Basiková nechtěla
Žena.cz
dnes, 03:59
Toto řemeslo vynáší 150 000 Kč měsíčně: Loni ho v Česku dokončil jediný student, prý je podřadné
Spotřebitelov.cz
dnes, 03:59
4 min
Reklama
Stát začne platit Čechům za návštěvu lékaře: Vláda mluví o tisících korun, nejvýhodnější to bude pro seniory
Spotřebitelov.cz
dnes, 03:58
3 min
„Opět úplatek před volbami.“ Senioři reagují na chystaný příspěvek 3 600 Kč jinak, než vláda čekala
Spotřebitelov.cz
dnes, 03:57
3 min
Skrytá past u nabíječek elektroaut: Řidič dobil za 30 korun, později mu přišel účet na 334 tisíc
Spotřebitelov.cz
dnes, 03:56
3 min
Tvrdé k. o. pro Škodovku i další konkurenty. Cena čínského SUV překvapila úplně každého
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 03:45
Tuhle zeleninu nikdy nemyjte pod tekoucí vodou. Většina lidí to dělá a zbytečně z ní všechno vyplaví
Bruneta v kuchyni
dnes, 03:44
3 min
Reklama
Staré příbory po babičce mohou mít cenu až 100 000 Kč. Rozhoduje značka na zadní straně
FAJNTIP.cz
dnes, 03:30
3 min
Drobilova „privatizace“: Státní firmy chce ve fondu dát na burzu, experti vidí rizika
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 03:30
Radil Babišovi, teď by mohl zabojovat o Hrad. Ve vládním táboře se objevil překvapivý kandidát
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 03:30
Sto tisíc měsíčně? Každý poslanec nás stojí mnohem víc, ukazují data o reálných výdělcích
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 03:30
Z tajícího ledu uniká super-antrax. Je starý tisíce let a medicína na něj nemá zbraně
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 03:30
Reklama
Slzám při krájení cibule lze zabránit překvapivě snadno. Krátký pobyt v mrazáku promění nepříjemnou práci v hračku
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 03:03
2 min
Velký kvíz o řeznickém řemesle: 10 otázek ukáže, kdo opravdu rozumí práci s masem a kdo jen hádá
Cooky.cz
dnes, 02:15
2 min
Pražská ÚČOV má modernizovaný objekt hrubého předčištění
VodaDnes.cz
dnes, 01:00
1 min
OEZ podpoří projekty v Letohradu částkou 3,5 milionu korun
Volty
dnes, 01:00
2 min
Pro tato zavařená rajčata budete chodit celou zimu: Jde o geniální recept, který si zamilujete
Cooky.cz
dnes, 01:00
4 min
Reklama
Mysleli jsme, že Mars má jednoduchou geologii. Nová data tento obraz narušují
cdr.cz
dnes, 01:00
5 min
Začněte jíst meloun jako Turci: Díky jejich geniální metodě chutná mnohem lépe a efektivněji vás osvěží
Cooky.cz
30. 8. 2026, 22:35
4 min
Plíšková stvořila americký zázrak, postoupila z beznadějného stavu. Krejčíková končí
Aktuálně.cz - Sport
30. 8. 2026, 22:18
Dala jsem misku rýže vedle záchodu. Po dvou měsících pořád voní, návštěvy se ptají, čím to je
adbz.cz
30. 8. 2026, 22:14
1 min
16GB Radeon RX 9060 XT Low-Profile otestován, je o 6-8 % pomalejší než klasický
diit.cz
30. 8. 2026, 22:00
3 min
Reklama
Reklama
Nové detaily tajné cesty do Moskvy. Šéf CIA přivezl konkrétní nabídku pro Putina
Karlos Vémola dorazil na VIP večírek s milenkou: U vstupu je čekalo nepříjemné odmítnutí
Slavia totálně potupila bezzubou Spartu, na Letné jí v derby nadělila trojku
Taťána Kuchařová se znovu vdala. Nového Ondřeje dokázala před veřejností utajit až do svatby
Muž se „dvěma těly“: Příběh Jeana Libbery a doby, která z odlišnosti dělala podívanou
Reklama
Reklama