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Ostrava a Katovice chtějí prohloubit spolupráci, primátoři podepsali memorandum

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Ostrava a polské Katovice, které jsou partnerskými městy, chtějí zintenzivnit spolupráci. Společně budou postupovat v propagaci měst, ale koordinovat chtějí své postupy například i v dopravě, hospodářském rozvoji, investicích, vzdělávání či kultuře. Primátoři obou měst dnes podepsali memorandum.
Ostrava a Katovice chtějí prohloubit spolupráci, primátoři podepsali memorandum

Ostrava a Katovice chtějí prohloubit spolupráci, primátoři podepsali memorandum

Zdroj: Statutární město Ostrava
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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