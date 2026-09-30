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VIDEO: Záchrana z osvětlovacího stožáru. Hasiči trénovali na vítkovickém stadionu

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Dennívýzva
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Hasiči si na Městském stadionu v Ostravě-Vítkovicích procvičili záchranu zraněného z osvětlovacího stožáru. Z několika desítek metrů následně figuranta spustili zpět na zem. Během simulovaného zásahu si procvičili zavedené postupy i komunikaci s velitelem.
VIDEO: Záchrana z osvětlovacího stožáru. Hasiči trénovali na vítkovickém stadionu

VIDEO: Záchrana z osvětlovacího stožáru. Hasiči trénovali na vítkovickém stadionu

Zdroj: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 30.09.2026 10:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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