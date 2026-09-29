Druhá výhra v řadě. Vítkovice porazily Olomouc a odrazily se ode dna tabulky

Do utkání v olomouckém dresu na 11 sekund zasáhl Lukáš Klimek, který aktuálně působí v druholigové Porubě. Devětatřicetiletý útočník si díky tomu připsal 900. extraligový start, za což před začátkem obdržel památeční dres.
Domácí si v úvodu zahráli přesilovku, během které však neuspěl zleva Plášek ani od modré čáry Gewiese. Druhý jmenovaný ale skóre zápasu přece jen otevřel: v desáté minutě dostal přihrávku na pravou stranu od Herčíka a zakončením bez přípravy překonal Hrachovinu. Početní převahu si pak vyzkoušeli i Vítkovičtí, nicméně hrozila Olomouc. Ve velkých šancích se při vlastním oslabení ocitli Spodniak a Michal Vitouch, hosty musel dvakrát podržet Hrachovina.
Ostravané předvedli aktivnější vstup do druhé třetiny a průběžný stav během dvou minut na jejím startu otočili. Nejprve to zdálky zkusil slovenský zadák Kňažko a Machovskému kotouč v čase 21:18 propadl za brankovou čáru. Ve 24. minutě zase nahazoval z hranice útočného pásma Demel a v prostoru před domácí brankou úspěšně tečoval Šimon Stránský. Navýšit vítkovický náskok mohl při vyloučení Gewieseho Nellis, jenže puk usměrnil mimo volnou část Machovského branky.
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Vyloženou možnost měl po polovině duelu unikající Šír, olomoucký gólman ale jeho přízemní střelu pravým betonem vyrazil. Hosté si udržovali herní převahu a na konci 34. minuty udeřili potřetí. Hollandův pokus švihem Machovský neudržel mezi betony a kotouč proklouzl až do branky. Olomouci pomohla ke snížení chyba Vítkovic před Hrachovinou - v čase 38:33 se po ní trefil pod horní tyčku Spodniak.
Zkraje třetího dějství si Orsava narazil s Cosgrovem, poté však mířil pouze do boční sítě. Přesněji střílel během vyloučení Krivošíka Navrátil, zblízka nicméně zakončil do klečícího Hrachoviny. Olomouc těsné manko smazala v 57. minutě na konci další přesilovky, když se Freibergsovo nahození od střídačky Vítkovic zastavilo až v síti.
Hosté ale v čase 57:39 strhli výhru na svou stranu. Příklepem napálil puk do pravého horního rohu domácí branky Zbořil. Následně přestřelil ujíždějící Stránský, načež Olomouc sáhla k power play. Znovu srovnat krok už se jí však nepodařilo.
HC Olomouc - HC Vítkovice Ridera 3:4 (1:0, 1:3, 1:1)
Branky a nahrávky: 10. Gewiese (Herčík), 39. Spodniak (Matýs), 57. Freibergs (Berglund, Plášek) - 22. Kňažko (M. Kalus, Hrivík), 24. Š. Stránský (Demel, Cienciala), 34. Holland (Š. Stránský, Kňažko), 58. J. Zbořil (Wesley). Rozhodčí: Stano (SR), Šír - Augusta, Lederer. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:0. Diváci: 4138.
Sestava Olomouce: Machovský - Gewiese, Freibergs, Stella, Cosgrove, A. Rutar, Ondrušek, Rayen Petrovický - Navrátil, Berglund, Plášek - Orsava, Macuh, Herčík - Matýs, D. Vitouch, Spodniak - M. Vitouch, Štohanzl, J. Kos - Klimek. Trenér: Fiala.
Sestava Vítkovic: Hrachovina - Wesley, J. Zbořil, Holland, Kňažko, Demel, T. Pavelka, Brůna - Š. Stránský, Hrivík, Cienciala - Yetman, Nellis, M. Kalus - Krivošík, Hladonik, Fasner - Bernovský, J. Šír, Macias. Trenér: Y. Treille.