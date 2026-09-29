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Oceláři otočili zápas s Kladnem a v Extralize jsou dál stoprocentní

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Dennívýzva
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Třinečtí hokejisté udolali v 6. kole extraligy Kladno 6:4 a vedou tabulku s plným bodovým ziskem. Oceláři sáhli už v deváté minutě za stavu 0:2 ke střídání brankářů a vyhráli i díky dvěma gólům Matěje Kubiesy, který snížil na 1:2 a poté na 2:3. Kladno prohrálo potřetí za sebou.
Oceláři otočili zápas s Kladnem a v Extralize jsou dál stoprocentní

Oceláři otočili zápas s Kladnem a v Extralize jsou dál stoprocentní

Zdroj: HC Oceláři Třinec
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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