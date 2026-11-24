Na jindřichohradeckém zámku se bude první prosincový víkend vařit, hrát divadlo a předvádět řemesla. Zámecké adventní dny připadají na 5. a 6. prosince a vstup do areálu stojí jen 40 korun. Jedním z hlavních lákadel bude pět set let stará černá kuchyně, která bude znovu uvedena do provozu.
Výlet se přitom dá naplánovat na celý den. V muzeu čekají slavné Krýzovy jesličky a v centru vánoční chaloupky, které budou fungovat i po skončení zámeckého jarmarku. Mezi jednotlivými zastávkami zbude čas na procházku kolem Vajgaru nebo posezení u kávy.
Na zámek za kuchaři, řemeslníky i pohádkou
Zámecké adventní dny se uskuteční v sobotu 5. a v neděli 6. prosince, vždy
od 10 do 17 hodin. Rezervace podle pořadatelů není nutná. Při zámeckých adventních dnech ožije i pět set let stará černá kuchyně, v níž se bude znovu vařit. Foto: Opavjaro2 / Wikimedia Commons (CC-BY-SA-4.0)
Hlavním důvodem k návštěvě bude
černá kuchyně. Správa zámku ji představuje jako pět set let starou a právě během adventních dnů nabídne ukázku jejího provozu. Na tržišti se mají prodávat také pečené kaštany, rybí speciality a teplé nápoje.
Podrobný program počítá s několika zastávkami, které se dají vybrat
podle věku dětí i vlastního zájmu: Ukázky řemesel: práce hrnčířů a uměleckého kováře. Divadlo: loutková Perníková chaloupka a hra Smetana a Matička. Hudba a tanec: žesťový soubor Brass Harmony a renesanční taneční skupina Ballare. Tvoření: dílna pro malé i velké ve Španělském křídle. Sokolnický dvorec: přehlídka cvičených dravých ptáků na druhém nádvoří.
V sobotu od 16.30 se navíc v Rytířském sále Španělského křídla koná
koncert Adventní romance na zámku s houslistou Miroslavem Ambrošem. U tohoto koncertu podrobný program uvádí dobrovolné vstupné. Černá kuchyně má i svou Bílou paní
Ke kuchyni se váže pověst, podle které v ní
Bílá paní vařila kaši pro místní chudé. Za pozornost stojí také samotné prostředí. Na třetím nádvoří jsou renesanční arkády a nedaleko stojí hudební pavilon Rondel, kam program zasazuje taneční vystoupení. Při přecházení mezi stánky se tak můžete zastavit i u staveb, kvůli kterým se sem jezdí během hlavní sezony. Punčochář, který věnoval jesličkám přes 60 let
K adventnímu Jindřichovu Hradci patří také
Krýzovy jesličky v Muzeu Jindřichohradecka na Balbínově náměstí. Vytvořil je místní punčochářský mistr Tomáš Krýza, který na svém díle pracoval více než šedesát let. Krýzovy jesličky tvoří 1 398 figurek lidí a zvířat, z nichž se 133 pohybuje. Jejich tvůrce Tomáš Krýza na betlému pracoval více než šedesát let. Foto: Hvar / Wikimedia Commons (Self-published work)
Podle muzea v jesličkách najdete 1 398 figurek lidí a zvířat, z nichž se 133 pohybuje. Původně ruční pohon dnes nahrazuje jediný elektromotor. Výjimečnost betléma potvrzuje zápis do Guinnessovy knihy rekordů v kategorii největší lidový mechanický betlém na světě.
Etnografka Muzea Jindřichohradecka Alexandra Zvonařová s nadsázkou
uvedla:
„Navštívit Jindřichův Hradec a nevidět Krýzovy jesličky je jako zavítat do Paříže a vy-nechat Eiffelovu věž.“
Za dnešní podobou expozice je i náročná obnova. Muzeum zahájilo rekonstrukci v roce 2017 a opravy mechanismu, figurek, staveb i kulis
trvaly sedm let. Při prohlídce proto stojí za to sledovat jednotlivé pohyby a drobné detaily. Vánoční chaloupky zůstanou k dispozici i po jarmarku
Pokud vám první prosincový víkend nevyjde, stále má smysl
o návštěvě Jindřichova Hradce uvažovat. Podle městského adventního přehledu mají vánoční chaloupky na náměstí Míru fungovat od 27. listopadu 2026 do 6. ledna 2027, na Masarykově náměstí už od 20. listopadu. Procházkou kolem Vajgaru můžete doplnit návštěvu zámeckého jarmarku i Krýzových jesliček. Foto: ŠJů / Wikimedia Commons (CC-BY-SA-2.5,2.0,1.0)
Procházku centrem lze spojit se zastavením
u rybníku Vajgar. Kdo chce delší trasu, může zvolit Stezku zámeckých pánů: přibližně 3,5 kilometru dlouhý okruh začíná na náměstí Míru, vede přes vyhlídku Karlov, kolem Nežárky a do Husových sadů. Počítejte zhruba s hodinou chůze. V prosinci bych trasu přizpůsobila počasí a nechala si ji na denní světlo. Kolik stojí spojení jarmarku s muzeem
Muzeum má o víkendu otevřeno
od 8.30 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin. Dopolední návštěva jesliček a následný přesun na zámek jsou tak jednou z možností, jak obě místa spojit.
Typ vstupenky Cena Zámecké adventní dny (vstup do areálu) 40 Kč Muzeum Jindřichohradecka (základní vstupné) 120 Kč Muzeum (senioři nad 65 let, studenti do 26 let, držitelé ZTP a ZTP/P) 60 Kč Muzeum (děti od 6 do 15 let v doprovodu dospělého) 30 Kč Muzeum (děti do 6 let v doprovodu dospělého) zdarma Muzeum (rodinné vstupné, 2 dospělí a nejvýše 3 děti do 15 let) 240 Kč Přehled vstupného. Muzejní ceník se vztahuje k hlavní budově s Krýzovými jesličkami.
Dospělý návštěvník tak za základní vstupné na zámeckou akci a do muzea zaplatí
dohromady 160 Kč. K tomu je potřeba připočítat dopravu, případné parkování, jídlo a vlastní útratu.
Pauza na zahřátí se dá naplánovat i přímo v zámeckém programu. Ve Španělském křídle má fungovat
kavárna s posezením uvnitř; nabídka podle programu zahrnuje také rostlinné a bezlepkové vánoční cukroví. Co si ujasnit před cestou Je nutné koupit vstupenku na jesličky předem?
Muzeum umožňuje nákup online na celé hodiny, další termíny prodává na pokladně. Pokud chcete mít pevný plán dne, vybrala bych nejprve termín v muzeu a až podle něj návštěvu zámku.
Jsou Krýzovy jesličky bezbariérově přístupné?
Ne. Muzeum
upozorňuje, že přístup k této expozici vede po schodišti bez schodišťového výtahu. Kde zaparkovat?
Městský adventní přehled
uvádí například parkoviště Jitřenka, Miřiovského, u zimního stadionu a na nábřeží Ladislava Stehny. Auto bych nechala na vybraném parkovišti a návštěvu historického centra naplánovala raději pěšky. Kdy je naplánováno rozsvícení vánočního stromu?
Slavnostní rozsvícení na náměstí Míru je naplánované na sobotu 28. listopadu od 18 hodin. Doplní ho koncert Andrey Kaňkové a Petra Mottla.
Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, zamek-jindrichuvhradec.cz, mjh.cz, infocentrum.jh.cz