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Jak začal výzkum gorily Koko
V roce 1971 se v zoologické zahradě v San Francisku narodila samice gorily nížinné. První měsíce strávila v odchovně, kde ji za sklem mohli pozorovat návštěvníci. Právě tam se s ní seznámila Francine Pattersonová, tehdy studentka psychologie na Stanfordově univerzitě.
Pattersonová se už před setkáním s Koko chtěla věnovat komunikačním schopnostem zvířat. Když jí zoo v červenci 1972 dovolila s roční gorilou pracovat, začal výzkum, který pokračoval několik desetiletí.
Od prvních gest ke stovkám znaků
Pattersonová při práci s Koko vycházela z amerického znakového jazyka. Znaky používala při běžném kontaktu s gorilou a zároveň na ni mluvila anglicky. Koko si některá gesta osvojila nápodobou a postupně je začala používat i sama.
V první odborné studii Pattersonová uvedla, že si Koko během dvou a půl roku osvojila přibližně sto znaků a některé z nich začala spojovat. Podle organizace The Gorilla Foundation používala za svůj život více než tisíc znaků a rozuměla asi dvěma tisícům slov mluvené angličtiny. Tento odhad pocházel od týmu, který s ní dlouhodobě pracoval.
Autoportrét na obálce National Geographic
V říjnu 1978 se Koko objevila na titulní straně časopisu National Geographic. Na obálce byl snímek, který sama pořídila fotoaparátem namířeným do zrcadla. Časopis tehdy otiskl i článek, v němž Pattersonová popsala dosavadní práci s gorilou.
Fotografie se stala jedním z nejznámějších záběrů Koko. Sama o sobě však nedokládá, zda gorila chápala odraz v zrcadle jako obraz sebe samé.
Koko později navštívil také herec a komik Robin Williams. Na záběrech ze setkání v roce 2001 si s ním hraje a zkouší si jeho brýle.
V roce 2016 se s Koko setkal také Flea, baskytarista skupiny Red Hot Chili Peppers. Přinesl s sebou nástroj a nechal gorilu, aby si ho prohlédla. Na videu ze setkání je vidět, jak přejíždí prsty po strunách a zkouší otáčet ovladači.
Jak Koko reagovala na smrt kotěte
Jedním z nejznámějších příběhů o Koko je její vztah ke kotěti jménem All Ball. Vídala se s ním pod dohledem ošetřovatelů. Kotě později uteklo ven a srazilo ho auto.
Když ošetřovatelé Koko oznámili, že kotě uhynulo, její reakci si vyložili jako projev smutku. Příběh v lednu 1985 přinesl National Geographic, který gorilu s kotětem představil ve své druhé reportáži o Koko.
Koko zemřela v červnu 2018 ve spánku v Kalifornii. Bylo jí 46 let.
Co výzkum Koko ukázal
Koko se naučila používat znaky při kontaktu s lidmi. Obtížnější je určit, nakolik rozuměla jejich významu a co lze vyčíst ze způsobu, jakým je spojovala. Pattersonová v některých kombinacích viděla možné základy gramatiky. Pozdější výzkum komunikace primátů přinesl opatrnější pohled na to, co podobné projevy vypovídají o schopnosti osvojit si lidský jazyk.
Příběh Koko tak otevírá otázku, která provázela celý projekt. Jak poznat, co nám zvíře svým gestem sděluje a kolik významu do něj vkládáme sami?
Zdroje článku: Koko the gorilla who mastered sign language dies, (Interspecies) Communication - The Gorilla Foundation, nationalgeographic.com, The Heartbreaking Death Of Koko, The Gorilla Who Could Reportedly Sign 1,000 Words, Koko, the Cat-Loving Gorilla Who Learned Sign Language, Dies at 46, fajntip.cz
Autor článku: Nikola Fialová