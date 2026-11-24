Když se doma pustíme do tvarohových koláčů, kuchyň najednou působí trochu slavnostněji. Tenhle recept se u mě drží hlavně kvůli těstu, do kterého přijde i trocha majonézy. Ne, není to překlep. Díky ní zůstane těsto měkké a vláčné, tvarohová náplň je poctivá a drobenka tomu dá ten známý domácí vršek, kvůli kterému se koláče berou z plechu ještě vlažné. Hodí se na víkend, pro návštěvu, ale klidně i jen ke kávě, když má být na stole něco obyčejného a dobrého. Takové pečení, které připomene tetu z Moravy.
Na těchto koláčích je příjemné hlavně to, že neztrácejí šťávu hned po vychladnutí.
může na první přečtení působit zvláštně, jenže v praxi udělá přesně to, co je potřeba: pomůže vláčnosti. Těsto je ale o něco Majonéza v těstě bohatší a těžší, takže se mu nesmí stát za zády s hodinami v ruce. Když dostane čas a pořádně nakyne, vrátí to nadýchaným výsledkem.
Můj tip zní: Jestli vám kynuté těsto doma někdy trucuje, udělejte si nejdřív malý omládek z části mléka, droždí a špetky cukru. U tohoto receptu je to taková pojistka, která se vyplatí. Recept na vláčné tvarohové koláče
Doba přípravy těsta: 25 minut Kynutí: přibližně 1,5 až 2 hodiny Doba pečení: 15 až 20 minut Počet porcí: asi 12 až 16 koláčů Ingredience pro přípravu
Těsto: 4 g soli 335 g hladké mouky 100 g polohrubé mouky 70 g cukru krupice 1 sáček vanilkového cukru 25 g čerstvého droždí 200 g vlažného mléka 2 lžíce rumu 90 g majonézy
Tvarohová náplň: 250 g tvarohu z alobalu 1 ks vejce 2 lžíce cukru 1 lžíce rumu volitelně rozinky máčené v rumu volitelně trochu vanilkové pasty
Povidlová náplň: 3 lžíce povidel 2 až 3 lžíce rumu 1 špetka skořice 4 až 6 ks nastrouhaných dětských piškotů
Drobenka: 80 g hrubé mouky 40 g cukru krupice 40 g másla
Dokončení: rozpuštěné máslo s trochou rumu Postup přípravy domácích tvarohových koláčů
1. Do větší mísy nasypte
hladkou mouku, polohrubou mouku, sůl, cukr krupice a vanilkový cukr. Krátce promíchejte. Je dobré, aby se sůl v mouce trochu rozptýlila a droždí na ni potom nešlo přímo.
2. Do části
vlažného mléka rozdrobte droždí, přisypte špetku cukru a nechte několik minut stát. Kdo má v kuchyni chladněji nebo už ví, že mu kynuté těsto občas vzdoruje, ten tím nic nezkazí. Omládek těsto pěkně nastartuje.
3. K promíchaným sypkým surovinám přilijte zbytek
mléka, rum, vzešlé droždí a přidejte majonézu. Vypracujte hladké těsto. Zpočátku může vypadat trochu těžkopádně, ale po několika minutách hnětení povolí a začne být příjemně pružné.
4. Mísu s těstem zakryjte utěrkou a dejte ji na teplé místo. Kvůli bohatšímu složení počítejte spíš s delším kynutím, tedy zhruba
1,5 až 2 hodiny. Těsto má viditelně nabýt, ne jen lehce poposkočit. Během kynutí si připravte tvarohovou náplň
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5. Promíchejte
tvaroh, vejce, cukr a rum. Kdo chce, přidá také rozinky nebo trochu vanilkové pasty. Náplň by měla držet pohromadě, ale pořád se dát dobře rozetřít.
6. V jiné misce rozmíchejte
povidla s rumem a přidejte skořici. Nakonec vmíchejte nastrouhané dětské piškoty. Ty povidla zahustí, takže při pečení neutečou z koláčů na plech.
7. Z
hrubé mouky, cukru a másla udělejte mezi prsty drobenku. Máslo je lepší použít chladné, drobenka pak zůstane sypká a neslepí se do jedné hutné koule.
8. Vykynuté
těsto rozdělte na stejně velké kousky a z každého vytvarujte bochánek. Rozložte je na plech vyložený pečicím papírem a nechte je ještě chvíli odpočinout, asi 10 až 15 minut.
9. Do středu každého bochánku udělejte důlek, buď dnem sklenice, nebo prsty. Okraje nechte vyšší, aby náplň držela tam, kde má. Doprostřed dejte
tvarohovou náplň, případně kombinaci tvarohu a povidel. Nakonec přijde drobenka. Foto: Cooky.cz, Do těsta udělejte důlek například dnem sklenice a naplňte tvarohovou náplní.
10. Troubu předehřejte na
180 až 200 °C, podle toho, jak silně peče. Koláče pečte 15 až 20 minut, dokud nezezlátnou. Pokud pečete s horkým vzduchem a párou, dá se začít kolem 180 °C a potom teplotu stáhnout ke 160 °C. V běžné domácí troubě ale dobře funguje i klasické pečení bez páry. Foto: Cooky.cz, Koláčky pečte do jemně růžové barvy.
11. Hned po vytažení potřete koláče
rozpuštěným máslem s rumem. Dostanou pěkný lesk a okraje nezůstanou suché. Nejlepší jsou lehce zchladlé ke kávě nebo čaji. Pokud nějaké zbudou do druhého dne, nechte je přikryté, aby zbytečně neoschly. Proč se do koláčů dává tvaroh a proč ho u nás máme tak rádi Na náplň se nejlépe hodí tvaroh z alobalu. Bývá pevnější a koláče po něm nezvlhnou tak, jako když je tvaroh příliš řídký. Když jsou povidla hodně tuhá, povolujte je rumem postupně po lžících. Mají jít roztírat, ale nesmějí téct. Nejlepší bývají koláče v den pečení, jenže díky majonéze v těstě zůstávají příjemně měkké i další den.
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