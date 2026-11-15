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Staré kanystry nevyhazujte! Vyrobíte z nich svítící sněhuláky, kteří promění vchod v zimní pohádku

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Ze starých plastových kanystrů vyrobíte originální svítící sněhuláky. Levná vánoční dekorace rozzáří vchod, schody i terasu. Zvládnete ji snadno. Ze starých plastových kanystrů vyrobíte svítící …
Staré kanystry nevyhazujte! Vyrobíte z nich svítící sněhuláky, kteří promění vchod v zimní pohádku

Staré kanystry nevyhazujte! Vyrobíte z nich svítící sněhuláky, kteří promění vchod v zimní pohádku

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.11.2026 13:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Planeta zahrady

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