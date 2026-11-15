Staré kanystry nevyhazujte! Vyrobíte z nich svítící sněhuláky, kteří promění vchod v zimní pohádku

Ze starých plastových kanystrů vyrobíte originální svítící sněhuláky. Levná vánoční dekorace rozzáří vchod, schody i terasu. Zvládnete ji snadno.
Ze starých plastových kanystrů vyrobíte svítící sněhuláky, kteří rozzáří každý vchod i schodiště
Objevte kouzlo recyklace. Pomocí starých plastových kanystrů vykouzlíte svítící sněhuláky, kteří rozzáří každý vchod i schodiště. Podívejte se, jak vyrobit vánoční dekoraci krok za krokem.
Jak ze starých plastových kanystrů vykouzlit svítící sněhuláky
Adventní čas je skoro za dveřmi a spolu s ním se v nás probouzí touha po útulném domově a hřejivé vánoční atmosféře. Než ale utratíte peníze za drahé světelné dekorace z obchodních domů, podívejte se do garáže, zda nemáte někde schované staré kanystry.
Pomocí jejich recyklace vytvoříte nádhernou sváteční svítící dekoraci. Vlastnoručně vyrobené dekorace v sobě nesou kouzlo tvoření, a navíc mívají osobitý šarm, který v žádném katalogu nenajdete.
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Upcyklace neboli tvořivé znovuvyužití materiálů zažívá v poslední době obrovský boom. A není se čemu divit! Dává starým předmětům nový život a šetří peněženku i přírodu. Dnes se společně podíváme na to, jak z obyčejných bílých plastových kanystrů od destilované vody vytvořit roztomilé, rozzářené sněhuláky, kteří promění vaše schody, terasu nebo zápraží v pohádkovou zimní cestu.
Co budete k výrobě svítících sněhuláků z kanystrů potřebovat? Větší bílé plastové kanystry nebo láhve s madlem (ideálně o objemu 3 až 5 litrů). Oranžovou a černou samolepicí fólii (popřípadě černý a oranžový voděodolný fix). Malé LED řetězy na baterie (ideálně se hodí ty s teplým bílým světlem). Stará pletená šála, zimní čepice nebo kousky stuhy a látek. Čistá utěrka na odmaštění plastů, alkohol pro odstranění etiket, nůžky. Čtěte také: Jak usušit jablka a pomeranče na vánoční výzdobu? Za pár hodin vytvoříte nádherné ozdoby skoro zadarmo Jak vyrobit svítící sněhuláky z kanystrů krok za krokem Staré kanystry nevyhazujte! Vyrobíte z nich svítící sněhuláky, kteří promění vchod v zimní pohádku – Příprava a očištění kanystrů. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí ChatGPT Čtěte také: Vánoční výzdoba z chvojí na zábradlí: Jak vyrobit girlandu, která promění celé schodiště Příprava a očištění kanystrů
Nejdříve plastový kanystr důkladně vymyjte a nechte zcela vyschnout. Odstraňte veškeré papírové etikety a povrch kanystru otřete alkoholem, aby na něm nově vytvořené samolepky dobře držely.
Staré kanystry nevyhazujte! Vyrobíte z nich svítící sněhuláky, kteří promění vchod v zimní pohádku – Tvář a knoflíky sněhuláka. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí ChatGPT Čtěte také: Vánoční terasa jako z katalogu: 7+ inspirací, které vytvoří útulnou atmosféru Tvář a knoflíky sněhuláka
Pomocí černé samolepicí fólie vytvořte kolečka na oči a knoflíky na tělo. Z oranžové fólie vytvarujte mrkvový nos. Pokud se vám nechce stříhat fólie, detaily namalujte kvalitním nesmazatelným fixem. Opatrně je nalepte na přední stranu kanystru pod jeho madlo tak, aby vznikl veselý obličej.
Staré kanystry nevyhazujte! Vyrobíte z nich svítící sněhuláky, kteří promění vchod v zimní pohádku – Dekoraci rozsviťte. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí ChatGPT Dekoraci rozsviťte
Odšroubujte víčko kanystru a vložte drobný LED světelný řetěz na baterie tak, aby krabička s bateriemi zůstala schovaná buď uvnitř, nebo ji upevněte zespodu dekorace. Světýlka uvnitř se postarají o nádherný rozptyl světla, díky kterému bude celý sněhulák příjemně „žhnout“.
Staré kanystry nevyhazujte! Vyrobíte z nich svítící sněhuláky, kteří promění vchod v zimní pohádku. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí ChatGPT Sněhuláka nezapomeňte obléknout
Aby sněhuláci vypadali opravdu kouzelně, oblečte je. Kolem hrdla pod víčkem jim uvažte pletenou šálu nebo barevnou stuhu. Navrch přidejte miniaturní zimní čepičku.
Instalace před dům
Hotového svítícího sněhuláka srovnejte vedle vánoční výzdoby. Pokud jste vytvořili více svítících sněhuláků, naaranžujte je tak, aby vytvořili svítící dekoraci podél venkovních schodů nebo ke vstupním dveřím. Jakmile se setmí, rozsviťte je a sledujte, jakou radost udělají kolemjdoucím.
Tip redakce PlanetaZahrady
Při výrobě venkovních světelných dekorací z plastu myslete na stabilitu. Pokud v místech, kde chcete mít dekoraci umístěnou, často fouká vítr, vhoďte na dno každého kanystru před vložením světýlek několik čistých oblázků nebo trochu písku. Zátěž zajistí, že sněhuláci zůstanou pevně stát na svém místě.
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Autor:
Kristýna Franclová
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(Článek byl připraven s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)