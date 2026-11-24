Na jižní Moravu se řítí sněhová kalamita, za den napadne až patnáct čísel
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Na jižní Moravu se řítí sněhová kalamita, za den napadne až patnáct číselZdroj: Anna Pospíšilová
Článek byl publikován 24.11.2026 14:00
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