Podzimní prázdniny začnou ve středu 27. října a budou pokračovat v pátek 29. října. Mezi ně se vloží čtvrteční svátek 28. října, kdy budou mít volno i mnozí rodiče. Kdo běžně pracuje od pondělí do pátku a chce strávit s dětmi všech pět dní do neděle, potřebuje si z práce uvolnit středu a pátek. Z těchto tří dnů platí zákaz prodeje ve velkých prodejnách jen ve čtvrtek 28. října.
Prodejny se zákonnou výjimkou mohou prodávat i ve svátek. Pokud rodina odjíždí na chalupu až ve čtvrtek ráno, může větší nákup vyřídit už ve středu před odjezdem. V pátek 29. října jsou prázdniny pouze pro školáky a obchody mohou fungovat podle své běžné otevírací doby.
Související článek: Supermarkety před prázdninami upravují režim: Chyba při plánování nákupu může zkazit odjezd
Velký pátek a Velikonoční pondělí mají odlišný režim
Velikonoční prázdniny začnou už ve čtvrtek 25. března a žáci se vrátí do školy v úterý po Velikonočním pondělí. Pro rodiče s běžným rozvrhem dovolí jeden den dovolené ve čtvrtek pokrýt celé pětidenní volno dětí. Na Velký pátek 26. března mohou mít velké obchody otevřeno, záleží na jejich vlastní otevírací době.
Na Velikonoční pondělí 29. března patří mezi prodejny se zákazem prodeje i běžné supermarkety nad 200 metrů čtverečních. Rozdíl bude také mezi dvěma květnovými sobotami. Prvního května lze ve velké prodejně nakoupit, osmého května už zákaz prodeje platí. Na podzim čeká rodiny podobný rozdíl mezi úterým 28. září se zákazem prodeje a středou 17. listopadu, kdy ho zákon nestanoví.
Související článek: Otevírací doba na Velikonoce. Většina obchodů zavře své prodejny, v tento den však existují výjimky
Prázdniny v prosinci začnou před svátky
Vánoční prázdniny ve školním roce 2027/2028 začnou ve čtvrtek 23. prosince. Školáci se do lavic vrátí v pondělí 3. ledna 2028. Štědrý den v roce 2027 vychází na pátek a velké obchody mohou prodávat jen do poledne.
Následující sobotu i neděli, tedy 25. a 26. prosince, pro ně platí celodenní omezení. Na Nový rok 2028, který vychází opět na sobotu, se stejný režim opakuje. Při plánování péče o děti se proto vyplatí mít v kalendáři i čtvrtek před Štědrým dnem, kdy mají děti volno a prodejní dobu si obchody mohou určit samy.
Související článek: Květnové svátky změní otevírací dobu obchodů. Jeden den nakoupíte bez potíží, další už narazíte
Prodejní plocha rozhoduje i v nákupním centru
I v nákupním centru se hranice 200 metrů čtverečních posuzuje u každé prodejny zvlášť. Běžná prodejna s plochou do 200 metrů čtverečních včetně může prodávat. Pro zastavárny, bazary a výkupny odpadů platí sváteční omezení bez ohledu na plochu. Menší obchody mohou otevřít a mezi zákonné výjimky patří například čerpací stanice nebo lékárny.
Zákon umožňuje prodej také na místech se zvýšenou koncentrací cestujících na letištích a na železničních či autobusových nádražích. Prodejna ve stanici metra stejnou výjimku jen kvůli poloze nemá. Zvláštní situací je pouhý výdej zboží předem objednaného přes internet, který může obchod zajistit i během zákazu prodeje. Víkendový výlet či vyzvednutí nákupu tak lze naplánovat i na svátek, pokud konkrétní provozovna danou službu ten den skutečně nabízí.
msmt.gov.cz, msmt.gov.cz, cnb.cz, ČOI, Zákony pro lidi