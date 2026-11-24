Krabice, rozebraný nábytek a poslední cesty mezi Spořicemi a Chomutovem. O víkendu a v pondělí se rodina Vladimíra Růžičky definitivně loučila s domem, ve kterém žila od roku 2015. Dům je prodaný, a tak se slavný hokejista s manželkou Marií a dcerou Lejlou musí vystěhovat. Marie mezitím na Instagramu ukázala, kam míří: do bytu v centru Chomutova se světlou kuchyní, dvěma koupelnami a ložnicí s výrazným modrým kobercem. Na první pohled jde o obyčejné stěhování. Jenže za prodejem stojí čísla, která o rodinných financích říkají víc než jakékoli fotky.
Z bungalovu s bazénem do města
Dům ve Spořicích nebyl žádná chalupa. Podle inzerátu, o kterém informoval web eXtra.cz už v květnu 2025, šlo o bungalov 4+kk s obytnou plochou 115 metrů čtverečních na pozemku o rozloze 715 metrů čtverečních. K domu patřila zahrada, bazén a garáž, v kuchyni byla mramorová pracovní deska. To vše v klidné lokalitě kousek od Chomutova.
Když se dům objevil v realitní nabídce, začalo se hned spekulovat, zda za prodejem nestojí rozpad manželství. Marie Růžičková tehdy prodej potvrdila, ale řeči o rozvodu rázně odmítla. Rodina drží spolu. Hledala jen kupce, a to déle, než by si nejspíš přála.
Šest milionů místo devíti
Inzerát se poprvé objevil v roce 2025 s cenou 8 990 000 Kč. Kupec se nakonec našel, ale podle Blesku za dům zaplatil šest milionů korun. Rozdíl je propastný.
Částka Původní nabídková cena (2025) 8 990 000 Kč Finální prodejní cena 6 000 000 Kč Rozdíl 2 990 000 Kč Pokles oproti původní ceně zhruba třetina
Proč cena spadla tak hluboko, zdroje neuvádějí. Podle nás mohla sehrát roli kombinace dlouhého prodeje, opatrnějších kupců a tlaku na rychlé splacení závazků. Ten tlak totiž existoval. Blesk zjistil, že většina utržených peněz měla padnout na doplacení dvou hypoték a nebankovního úvěru ve výši 1,4 milionu korun. Půjčka byla zajištěná právě spořickou vilou a nesla roční úrok 24 procent.
Co takový úrok znamená, ukazuje jednoduchý výpočet. Z 1,4 milionu dělá 24 procent ročně 336 tisíc korun, a to jen na úrocích, bez poplatků a splátek jistiny. Měsíčně tedy kolem 28 tisíc korun, které nesníží dluh ani o korunu. Po splacení všech závazků mělo Růžičkovým podle Blesku zůstat „něco málo přes milion“. Marie podle deníku připustila, že z pohledu financí už Vladimír zažil lepší dny.
Co Marie ukázala
Navzdory číslům se Marie Růžičková nesnaží nic schovávat ani vzbuzovat lítost. Nový byt ukázala ještě v rozpracovaném stavu, uprostřed zabydlování. Na záběrech je:
světlá kuchyň do tvaru L s vestavnou troubou, varnou deskou a mikrovlnkou, ložnice s výrazným modrým kobercem a vestavnou skříní, dvě koupelny, prostorný dětský pokoj, který se teprve připravuje pro Lejlu.
Podle webu ŽivotvČesku.cz jde o novostavbu s vlastním parkováním. Marie sama odmítá, že by se rodina stěhovala do skromnějších poměrů. Byt je menší a o zahradu s bazénem rodina přichází, standard bydlení si ale podle ní drží.
Stěhování mělo i praktickou stránku. Část nábytku ve Spořicích se vyráběla na míru a do bytu se nevejde. Marie proto začala vybavení ze starého domu rozprodávat. V bytě bude nový nábytek a pokojíček pro dceru se dělá celý od začátku. Pro malou Lejlu tak stěhování nemusí znamenat ztrátu, ale nový pokoj podle vlastních představ.
Zlato z Nagana na splátky nestačí
Jméno Vladimír Růžička zná v Česku každý, kdo kdy sledoval hokej. Jako kapitán zvedal nad hlavu olympijské zlato z Nagana 1998, jako trenér dovedl reprezentaci k titulům mistrů světa v letech 2005 a 2010. Jeho kariéru shrnuje profil na webu
Český olympijský tým.
Současnost je ale civilnější. Piráty Chomutov od konce října vede David Čermák, Růžička naposledy stál na střídačce druholigového Slovanu Ústí nad Labem a podle iDNES.cz v srpnu vyhlížel další trenérské angažmá. Pravidelný příjem z velkého hokeje tak v rodinném rozpočtu chybí právě v době, kdy na něj tlačí úvěry.
Příběh Růžičkových ukazuje, že ani slavné jméno nechrání před matematikou drahých půjček. U úvěrů nestačí sledovat samotnou úrokovou sazbu. Česká národní banka vysvětluje, proč je klíčový ukazatel
RPSN, který zahrnuje i poplatky a umožňuje nabídky férově srovnat. Ministerstvo financí na portálu Finanční gramotnost do škol připomíná, že když banka odmítne půjčit, je to varovný signál a nebankovní úvěr může vést do dluhové pasti.
Růžičkovi z ní podle všeho vyklouzli, i když za cenu domu.
Ve Spořicích teď zůstává prázdná zahrada a bazén, které si užije někdo jiný. V centru Chomutova se mezitím chystá nový pokoj pro Lejlu a k tomu kuchyň, kde se bude vařit stejně jako dřív, jen o pár metrů čtverečních skromněji.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Pavel Zdrálek