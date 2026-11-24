Vzít si večerní zprávy nebo hokejový zápas pod stan patřilo v sedmdesátých a osmdesátých letech k vrcholům technického luxusu. Malé přenosné televizory s madlem se daly napájet z běžné dvanáctivoltové autobaterie, což však občas vedlo k rannímu roztlačování auta.
Velké obývákové televizory s leštěnou dřevěnou skříní vážily kolem třiceti kilogramů a spoléhaly na desítky křehkých elektronek. Jakékoli stěhování znamenalo fyzickou dřinu a přístroj vyžadoval stálé napojení na domácí zásuvku. Když se v Československu objevily první plně tranzistorové přenosné přijímače, přinesly do trávení volného času nečekanou svobodu.
Domácí modely Tesla Merkur, Pluto nebo Saturn z národního podniku Tesla Orava, doplněné o velmi populární sovětské přístroje Junosť a Šilelis, nabídly kompaktní plastové šasi a robustní sklopné madlo. Obrazovky s úhlopříčkou jednatřicet centimetrů nebo dokonce pouhých šestnáct centimetrů u miniaturních variant umožnily sbalit televizor do kufru auta vedle spacáků a kempingového vařiče. Vývoj tuzemských televizních přijímačů a jejich konstrukci detailně dokumentuje
Národní technické muzeum v Praze ve své sbírce sdělovací techniky. Malé obrazovky sovětských televizorů Junosť i tuzemských modelů Tesla nabízely úhlopříčku kolem jednatřiceti centimetrů. Tajemství dvanácti voltů a past vybitého akumulátoru
Zásadní technická přednost malých černobílých přijímačů spočívala v jejich dvojím napájení. Vedle klasické síťové šňůry na dvě stě dvacet voltů měly na zadním panelu konektor pro stejnosměrných dvanáct voltů. Řidiči tak mohli televizor připojit kabelem do zásuvky autozapalovače ve své Škodě 105, 120 nebo voze Žiguli. Ti odvážnější vytáhli autobaterii ven z motorového prostoru a postavili ji na trávu přímo před plátěný stan.
Masové rozšíření televizorů v zemi výrazně podpořila i dostupnost techniky, kterou řešily například
pronájmy televizorů přes službu Tesla Multiservis. Večerní sledování seriálů nebo sportovních přenosů u kempinkového stolku však mělo zrádnou stinnou stránku. Obrazovka s odběrem kolem dvaceti wattů dokázala starší olověný akumulátor spolehlivě vyčerpat za jediný večer. Ráno pak rekreanty často čekalo nemilé překvapení, kdy startér jen tiše cvakl a auto museli po louce roztlačovat ochotní sousedé ze sousedních stanů.
Televizi na pět let i se servisem. Tesla v roce 1974 pronajala přes 90 tisíc přijímačů Nekonečný boj s teleskopickou anténou
Získat v odlehlém lesním údolí nebo u vody čistý obraz vyžadovalo notnou dávku trpělivosti i fyzické zdatnosti. Většina přenosných přijímačů spoléhala na vestavěnou prutovou teleskopickou anténu, které se lidově říkalo tykadlo. Příjem signálu byl nesmírně citlivý na jakýkoli pohyb v okolí. Stačilo projít kolem přístroje nebo otevřít dveře chaty a černobílý obraz začal okamžitě zrnět, šumět nebo nekontrolovaně utíkat do stran.
Legendárním rituálem se stalo rodinné ladění, kdy jeden člen držel vysunutý prut v krkolomné poloze u okna a zbytek rodiny z gauče hlásil změny kvality signálu. Šíření televizního signálu a vysílací standardy v Československu v té době podléhaly přísné státní koordinaci, kterou dnes v historických souvislostech připomíná
Český telekomunikační úřad. Kdo chtěl mít na víkend klid, musel vylézt na střechu a přivázat drátěnou anténu na dlouhou smrkovou tyč. Správné naladění signálu pomocí vysouvacího prutu v terénu vyžadovalo trpělivost a přesné nastavení směru. Druhý život u prvních domácích počítačů
V osmdesátých letech našly tyto malé obrazovky zcela nové uplatnění, o kterém jejich původní tvůrci ani nesnili. Když do československých domácností začaly pronikat první osmibitové mikropočítače, chyběly na pultech obchodů cenově dostupné specializované monitory. Zelenkavé nebo černobílé přenosné televizory posloužily jako okamžitá záchrana pro tisíce začínajících programátorů.
Přes vysokofrekvenční kabel zapojený do anténního vstupu se na kanálu třicet šest ladil obraz pro
tuzemský počítač Didaktik Gama i zahraniční počítače z dovozu. Provoz všech rozhlasových i televizních přístrojů byl v té době navíc přesně legislativně vymezen prostřednictvím telekomunikačního zákona z roku 1964, který ukládal povinnost evidovat každý přijímač a platit pravidelné měsíční poplatky spojům.
Stál 6 200 korun a hry se načítaly z kazety. Didaktik Gama byl snem dětí za socialismu
Přenosné televizory postupně ustoupily modernějším technologiím a barevným obrazovkám, jejich kouzlo však v paměti pamětníků zůstalo. Pro celou generaci chatařů představovaly neodmyslitelný symbol léta, kdy se mihotavá záře malé obrazovky mísila s vůní lesa, praskáním večerního táboráku a tichým bzučením napájecího transformátoru.
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